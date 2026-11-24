Σύμφωνα με ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών, η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, στην προστατευόμενη περιοχή των Ηνωμένων Εθνών. Οι δύο ηγέτες συνέχισαν τις συζητήσεις τους για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), τη μεθοδολογία και την ουσία.

Στο επίκεντρο τα οδοφράγματα

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν εξέτασαν την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην υλοποίηση των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που είχαν συμφωνηθεί κατά την προηγούμενη συνάντησή τους, συζητώντας την επίσπευση της εφαρμογής τους, συμπεριλαμβανομένης της διάνοιξης των δύο ήδη συμφωνηθέντων σημείων διέλευσης.

Παράλληλα, συνέχισαν τη συζήτηση για τη διάνοιξη επιπρόσθετων σημείων διέλευσης, καθώς και για άλλα συναφή ζητήματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Συμφωνία για μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών

Κατά τη σημερινή συνάντηση, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επί του κειμένου του μηχανισμού ταχείας ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, για τον οποίο είχε επιτευχθεί κατ’ αρχήν συμφωνία κατά την προηγούμενη συνάντησή τους.

Ενέκριναν, επίσης, το πρόγραμμα «EduBites» της Τεχνικής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, καθώς και το κοινό πρόγραμμα των Τεχνικών Επιτροπών για την Εκπαίδευση και το Περιβάλλον, με τίτλο «Green Cyprus: Voices for a Sustainable Future» (Πράσινη Κύπρος: Φωνές για ένα βιώσιμο μέλλον).

Θρησκευτικές λειτουργίες και αγνοούμενοι

Οι δύο ηγέτες επαναβεβαίωσαν τη συμφωνία τους για την κατάρτιση σχεδίου που αφορά την τέλεση θρησκευτικών λειτουργιών σε ολόκληρη την Κύπρο, για μια αρχική περίοδο έξι μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης.

Τέλος, χαιρέτισαν την πρόσφατη επέκταση των περιοχών εκσκαφών στο πλαίσιο των εργασιών της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοουμένους (ΔΕΑ).