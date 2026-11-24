Μιλώντας μετά τη συνεδρίαση, η κ. Ορφανίδου ανέφερε ότι στόχος της πρότασης είναι να καταργηθεί το όριο των 21 ετών, ώστε οι γονείς ατόμων με αναπηρία να μπορούν να λαμβάνουν γονική άδεια χωρίς ηλικιακό περιορισμό. Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δικαίωμα έχουν οι γονείς μέχρι το παιδί τους να συμπληρώσει το 21ο έτος.

Η ίδια είπε ότι η αλλαγή θα έχει κοινωνικό όφελος, στηρίζοντας γονείς που λόγω των αυξημένων αναγκών φροντίδας αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την εργασία τους, συχνά οριστικά, ενώ αντιμετωπίζουν και οικονομική επιβάρυνση.

Όπως ανέφερε, το Υπουργείο Εργασίας ενημέρωσε ότι η κατάργηση του ηλικιακού περιορισμού δεν είναι αντισυνταγματική. Αντίθετα, ενδεχόμενο ζήτημα συνταγματικότητας θα μπορούσε να προκύψει από την αύξηση του αριθμού των δικαιούχων του επιδόματος γονικής άδειας.

Η βουλεύτρια κάλεσε το Υπουργείο να δει θετικά την πρόταση, σημειώνοντας ότι αφορά περιορισμένο αριθμό οικογενειών, καθώς οι περισσότεροι γονείς έχουν ήδη λάβει γονική άδεια μέχρι το παιδί τους να γίνει 21 ετών. Παράλληλα, κάλεσε τον Υπουργό Εργασίας να καταθέσει σύντομα το νομοσχέδιο για την επέκταση της γονικής άδειας, το οποίο, όπως είπε, αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα για τη διευκόλυνση των γονέων.

Η κ. Ορφανίδου εκτίμησε ότι το κόστος της πρότασης θα είναι μικρό, επειδή δεν επηρεάζει μεγάλο αριθμό ατόμων. Πρόσθεσε ότι, παρότι το ηλικιακό όριο για παιδιά με αναπηρία αυξήθηκε πρόσφατα στα 21 έτη, το 2025, θεωρεί ότι πρέπει να αλλάξει. Ανέφερε ότι γονείς, μεταξύ των οποίων μητέρες παιδιών με αυτισμό, έχουν ζητήσει τη γονική άδεια, ενώ τόνισε ότι οι ανάγκες δεν σταματούν στα 21, καθώς είναι διά βίου.

Την πρόταση στήριξε η πρόεδρος της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ), Θέμιδα Ανθοπούλου. Είπε ότι οι διαθέσιμες εβδομάδες γονικής άδειας θα πρέπει επίσης να αυξηθούν, καθώς οι δυσκολίες για γονείς ενήλικων παιδιών με έντονες προκλήσεις λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης δεν τελειώνουν στα 20, στα 25 ή στα 35 τους χρόνια. Η ΚΥΣΟΑ, πρόσθεσε, είναι θετική στην πρόταση της κ. Ορφανίδου.

Πηγή: ΚΥΠΕ