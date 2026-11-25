Η περιφερειακή δικαστής Κάρεν Σράιερ κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας στο Σεντ Πολ, έκρινε τον 73χρονο, Ρόμπερτ Άιβερς, ένοχο για δύο κατηγορίες αποστολής απειλητικών μηνυμάτων μέσω ταχυδρομείου και μία κατηγορία για απειλή δολοφονίας ομοσπονδιακού περιφερειακού δικαστή.

Ο Άιβερς απέστειλε ένα μανιφέστο με τίτλο «Πώς να σκοτώσεις έναν ομοσπονδιακό δικαστή» σε ένα δικηγορικό γραφείο της Μινεάπολις και στο Πανεπιστήμιο του Σεντ Τόμας, ανέφερε το υπουργείο Δικαιοσύνης, επικαλούμενο δικαστικά έγγραφα.

Το μανιφέστο περιλάμβανε «αποκαλυπτικές απειλές βίας» κατά του μάρτυρα και του δικαστή που συμμετείχαν στην προηγούμενη ποινική δίκη του κατηγορουμένου, καθώς και κατά των ομοσπονδιακών δικαστών γενικά», ανέφερε το υπουργείο.

Ο Άιβερς κρίθηκε ένοχος τον Αύγουστο από το σώμα των ενόρκων για τη σύνταξη του εγγράφου των 236 σελίδων, την παραγωγή αντιγράφων του και την αποστολή τους μέσω ταχυδρομείου.

Είχε καταδικαστεί προηγουμένως το 2019 για απειλή δολοφονίας ομοσπονδιακού δικαστή στη Μινεσότα.

Ο Άιβερς έχει τεθεί υπό κράτηση και θα υποβληθεί σε δύο χρόνια επιτήρησης μετά την έκτιση της ποινής φυλάκισης, σύμφωνα με τη διαταγή επιβολής ποινής που υπέγραψε ο Σράιερ.

Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινή στο ανώτερο όριο του συνιστώμενου εύρους των 97 έως 121 μηνών που αντιμετώπιζε ο κατηγορούμενος, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά του Άιβερς δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό και ότι έπρεπε να σταλεί ένα μήνυμα, δεδομένου ότι ο αριθμός των απειλών που στόχευαν ομοσπονδιακούς δικαστές υπερτριπλασιάστηκε σε μια δεκαετία.

«Η ποινή του Άιβερς πρέπει να καταστήσει απολύτως σαφές ότι τέτοιου είδους απειλές βίας δεν μπορούν και δεν θα γίνουν αποδεκτές», ανέφεραν οι εισαγγελείς σε έγγραφο που κατέθεσαν στο δικαστήριο, απευθυνόμενοι στη δικαστή Σράιερ.

Ο διορισμένος από το δικαστήριο συνήγορος του Άιβερς σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ζήτησε από τον δικαστή να δείξει επιείκεια στον 73χρονο, επικαλούμενος προβλήματα υγείας.

Ο Άιβερς, ο οποίος είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για απειλή δολοφονίας ομοσπονδιακού δικαστή το 2019, συνελήφθη τον Σεπτέμβριο του 2025, αφού υπάλληλοι μιας βιβλιοθήκης στh Γουέιζατα της Μινεσότα ανέφεραν ότι τον είδαν να εκτυπώνει αντίγραφα του χειρογράφου του.

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι ο Άιβερς έδωσε στο προσωπικό ένα φυλλάδιο τριών σελίδων που περιέγραφε το βιβλίο του ως έναν οδηγό «σχεδιασμένο για να διδάξει στους εξτρεμιστές πώς να σχεδιάζουν, να εκπαιδεύονται, να κυνηγούν, να παρακολουθούν και να σκοτώνουν οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένων δικαστών, μελών των οικογενειών τους, πολιτικών και άλλων!».

Οι Aρχές ανέφεραν ότι αργότερα βρήκαν 20 αντίγραφα του χειρογράφου με σπιράλ βιβλιοδεσία στο αυτοκίνητό του. Οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν το έγγραφο ως «μανιφέστο» και ανέφεραν ότι σε αυτό αναφέρονταν τα ονόματα πολλών ατόμων και δικαστών. Μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου του 2025, ο Άιβερς έστειλε αντίγραφα ταχυδρομικώς και στους εννέα δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, σε τρεις εφέτες ομοσπονδιακούς δικαστές, σε ένα δικηγορικό γραφείο και σε ένα πανεπιστήμιο, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Το έγγραφο περιείχε απειλές δολοφονίας εναντίον του ομοσπονδιακού δικαστή Ρόμπερτ Πρατ, με έδρα την Αϊόβα, ο οποίος, πριν από τον θάνατό του τον Ιανουάριο, είχε προεδρεύσει — λόγω της αποχής δικαστών της Μινεσότα — σε μια δίκη του 2019, κατά την οποία ο Άιβερς καταδικάστηκε για απειλή δολοφονίας της ομοσπονδιακής δικαστίνας Βιλελμίνα Ράιτ.

Ο Πρατ καταδίκασε τον Άιβερς σε 18 μήνες φυλάκιση. Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι το χειρόγραφο του Άιβερς περιείχε απειλές τόσο κατά του Πρατ όσο και κατά ενός δικηγόρου ο οποίος είχε καταθέσει ότι άκουσε τον Άιβερς να απειλεί να δολοφονήσει τη Ράιτ.

«Το να ικετεύεις για τη ζωή σου δεν θα σου ωφελήσει καθόλου, δικαστή», έγραψε ο Άιβερς αναφερόμενος στον Πρατ, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Αρχικά, οι εισαγγελείς κατηγόρησαν επίσης τον Άιβερς ότι απείλησε να δολοφονήσει έναν δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αλλά αργότερα απέσυραν την κατηγορία αυτή.

Πηγές: AFP, Reuters/ertnews