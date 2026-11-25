Σύμφωνα με ουκρανικές ανακοινώσεις, επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν σε διυλιστήρια στην περιφέρεια της Σαμάρα, καθώς και σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τη ρωσική ναυτιλιακή δραστηριότητα. Παράλληλα, ο ουκρανικός στρατός υποστήριξε ότι κατέστρεψε τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 σε αεροπορική βάση, εξέλιξη που, εφόσον επιβεβαιωθεί, αποτελεί μεγάλο πλήγμα για τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Η Μόσχα παρακολουθεί με ανησυχία την επέκταση των ουκρανικών επιχειρήσεων και ο Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα απαντήσει δυναμικά εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο αντιποίνων.

Την ίδια ώρα, οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εκφράζουν ανησυχία για τον κίνδυνο περαιτέρω διεύρυνσης της σύγκρουσης. Ο Γερμανός καγκελάριος ζήτησε να τεθούν όρια στις ενέργειες της Μόσχας, επικαλούμενος τα πρόσφατα περιστατικά παρεμβολών και υβριδικών απειλών που αποδίδονται στη Ρωσία.

Από την πλευρά της Γαλλίας, ο υπουργός Εξωτερικών υπερασπίστηκε το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα, στον απόηχο της επιχείρησης στη Βεγγάζη.

Πιο επιφυλακτική εμφανίζεται η Ιταλία. Η Ρώμη κάλεσε το Κίεβο να αποφύγει τη μεταφορά του πολέμου στη Μεσόγειο, με τον αντιπρόεδρο της ιταλικής κυβέρνησης να υποστηρίζει ότι η επιχείρηση στη Λιβύη δεν μπορεί να θεωρηθεί αμιγώς αμυντική ενέργεια.

Στο μεταξύ, ο Εθνικός Στρατός της Λιβύης δεσμεύεται να εκδικηθεί για τον θάνατο δύο Λίβυων αξιωματικών του ναυτικού που σκοτώθηκαν στην επίθεση με drones στη Βεγγάζη.

Μέσα σε αυτό το τεταμένο κλίμα, ο στρατιωτικός ηγέτης της ανατολικής Λιβύης, Χαλίφα Χαφτάρ, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Τουρκία, όπου είχε επαφές με την πολιτική, στρατιωτική και μυστική ηγεσία της χώρας, σε μια συγκυρία που αναδεικνύει τις ευρύτερες γεωπολιτικές προεκτάσεις της κρίσης.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ