Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε την Τετάρτη (25/11) ότι το Ισραήλ προσπαθεί να σύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε έναν ακόμη πόλεμο, αφού ένας Ισραηλινός υπουργός ισχυρίστηκε ότι η Τεχεράνη κατασκευάζει χημικά όπλα.
Τεχεράνη: «Το Ισραήλ θέλει να σύρει τις ΗΠΑ σε έναν νέο πόλεμο με ισχυρισμούς για ιρανικά χημικά όπλα»
«Αυτός ο πολεμοχαρής κατηγορεί ξεδιάντροπα το Ιράν ότι αναπτύσσει και αποκρύπτει τέτοια αποτρόπαια όπλα σε φαρμακευτικά εργοστάσια. Ο στόχος είναι να εξαπατηθούν οι ΗΠΑ ώστε να διεξάγουν έναν ακόμη πόλεμο για λογαριασμό τους», έγραψε σε δήλωσή του που δημοσιεύτηκε στη διαδικτυακή πλατφόρμα X.
«Αυτός ο πολεμοχαρής κατηγορεί ξεδιάντροπα το Ιράν ότι αναπτύσσει και αποκρύπτει τέτοια αποτρόπαια όπλα σε φαρμακευτικά εργοστάσια. Ο στόχος είναι να εξαπατηθούν οι ΗΠΑ ώστε να διεξάγουν έναν ακόμη πόλεμο για λογαριασμό τους», έγραψε σε δήλωσή του που δημοσιεύτηκε στη διαδικτυακή πλατφόρμα X.
Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας χαρακτήρισε ως «ανοησίες» τους ισχυρισμούς περί σχεδιασμού χρήσης χημικών όπλων.
Το Ισραήλ κατηγορεί εδώ και χρόνια το Ιράν ότι προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, όμως ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, ισχυρίστηκε την Τρίτη ότι η Τεχεράνη κατασκευάζει χημικά όπλα και δεσμεύτηκε να εμποδίσει την Ισλαμική Δημοκρατία να τα αποκτήσει.
«Το Ιράν βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης χημικών όπλων, αλλά ακόμη δεν έχει τη δυνατότητα να επιτεθεί στο Ισραήλ με αυτά», είπε ο Κατζ, προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτό».
Ωστόσο, ένας βασικός σύμμαχος του υποψήφιου πρωθυπουργού του Ισραήλ, Γκάντι Άιζενκοτ, σχολίασε ότι δεν συντρέχει λόγος άμεσης επίθεσης στο Ιράν και αμφισβήτησε τις προθέσεις της υπηρεσιακής κυβέρνησης.
Ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν δήλωσε ότι ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ έχουν μια «επιθυμία για εξουσία» που τους είχε «τρελάνει».
«Οι δηλώσεις για χημικά όπλα στα χέρια του Ιράν είναι σοβαρές, αλλά από άποψη πληροφοριών δεν δικαιολογείται μια ανεξάρτητη ισραηλινή επίθεση στο άμεσο μέλλον», τόνισε ο Λίμπερμαν.
Πηγή: AFP
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