Προβλήματα στην κυκλοφορία προκαλεί ακινητοποιημένο φορτηγό όχημα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, στο ύψος της Αγίας Βαρβάρας.
Οδηγοί προσοχή! Πρόβλημα στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Πάφου με ακινητοποιημένο φορτηγό στην περιοχή Αγίας Βαρβάρας
ΕΙΚΟΝΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
Οι οδηγοί που διακινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μειώνουν ταχύτητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των μελών της Αστυνομίας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, το φορτηγό ακινητοποιήθηκε λόγω μηχανικής βλάβης στη λωρίδα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να καταλαμβάνει μέρος της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, η οποία έχει κλείσει.
Οι οδηγοί που διακινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μειώνουν ταχύτητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των μελών της Αστυνομίας.
Κλειστή η αριστερή λωρίδα του αυτοκινητόδρομου Λεμεσού – Πάφου στο ύψος της Αγίας Βαρβάρας. Λόγω βλάβης, φορτηγό όχημα ακινητοποιήθηκε στη λωρίδα ασφαλείας και καταλαμβάνει μέρος της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας. https://t.co/EKOMxfy48D https://t.co/KDyqlEmiam— Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) November 25, 2026
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.