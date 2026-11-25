Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, το φορτηγό ακινητοποιήθηκε λόγω μηχανικής βλάβης στη λωρίδα ασφαλείας, με αποτέλεσμα να καταλαμβάνει μέρος της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, η οποία έχει κλείσει.

Οι οδηγοί που διακινούνται στην περιοχή καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μειώνουν ταχύτητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των μελών της Αστυνομίας.