Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu (AA), συνολικά 35 πρόσωπα βρέθηκαν στο στόχαστρο των Αρχών, για τα οποία εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης. Από αυτούς, 24 είχαν συλληφθεί και οδηγήθηκαν την Τετάρτη ενώπιον των δικαστικών Αρχών στην Κωνσταντινούπολη, αφού προηγουμένως υποβλήθηκαν σε εξετάσεις για ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών.

Στη λίστα των συλληφθέντων περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο τραγουδιστής και ηθοποιός Οζκάν Ντενίζ, η ηθοποιός Ντενίζ Τσακίρ Μπαϊκάλ και η Μπουρτσού Οζμπέρκ, καθώς και τηλεοπτικοί παρουσιαστές, μοντέλα και επιχειρηματίες.

Η υπόθεση διερευνάται από την Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης και αφορά αδικήματα που σχετίζονται με την πορνεία, την εμπορία και προμήθεια ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών, καθώς και τη χρήση ή κατοχή ναρκωτικών.

Όπως αναφέρει το Anadolu, η απόφαση για την έκδοση των ενταλμάτων βασίστηκε στην αξιολόγηση καταθέσεων υπόπτων και μαρτύρων, μαρτυριών εμπιστευτικών πληροφοριοδοτών, καθώς και σε εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης από την εξέταση κινητών τηλεφώνων και άλλου ψηφιακού υλικού που κατασχέθηκε στο πλαίσιο της έρευνας.

Η Εισαγγελία ανέφερε ότι από τα στοιχεία προέκυψαν υποψίες για χρήση ή κατοχή ναρκωτικών ουσιών, ενώ υπογράμμισε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και συνεχίζεται σε όλες τις πτυχές της.

Γνωστά πρόσωπα της τουρκικής τηλεόρασης

Η παρουσία των τριών ηθοποιών στη λίστα των συλληφθέντων προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς πρόκειται για πρόσωπα με μεγάλη αναγνωρισιμότητα.

Ο Οζκάν Ντενίζ έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη σειρά «Η Νύφη της Κωνσταντινούπολης», ενώ η Ντενίζ Τσακίρ συμμετείχε στις σειρές «Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής» και «Τα Φύλλα που Πέφτουν». Η Μπουρτσού Οζμπέρκ έγινε γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στον «Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή», αλλά και σε δημοφιλείς ρομαντικές παραγωγές.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση και μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η έκβαση της δικαστικής διαδικασίας για τους συγκεκριμένους υπόπτους.