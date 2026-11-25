Ο 82χρονος κρατείται στη Φλόριντα, αφού αφαίρεσε το ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης που όφειλε να φορά ενώ βρισκόταν σε κατ’ οίκον περιορισμό. Έχει προγραμματιστεί να εμφανιστεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Λος Άντζελες μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που δημοσιοποιήθηκε χθες, Τρίτη, ο Μαρκλ είχε στην κατοχή του αρνητικά φιλμ 35 χιλιοστών που απεικονίζουν σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Σε αυτά περιλαμβανόταν τουλάχιστον μία φωτογραφία παιδιού προεφηβικής ηλικίας. Ο ίδιος αρνείται ότι κατείχε οπτικό υλικό που απεικονίζει σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Η υπόθεση ήρθε στο φως τον Οκτώβριο, όταν η βρετανική ταμπλόιντ The Sun ανέφερε ότι ο γιος του Μαρκλ εντόπισε εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ψάχνοντας σε κουτιά που είχαν βρεθεί στο πρώην σπίτι του πατέρα του στις Φιλιππίνες.

Ο Μαρκλ ζούσε στο Σεμπού, στη Νοτιοανατολική Ασία, όπου εγκαταστάθηκε προσωρινά το 2025, προτού επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2026.

Στα τέλη Οκτωβρίου, η Μέγκαν Μαρκλ δήλωσε ότι ήταν «πολύ αναστατωμένη» από το σκάνδαλο και αναφέρθηκε στον λόγο της μακροχρόνιας αποξένωσής της από τον πατέρα της. Του έχει απαγορεύσει να έχει οποιαδήποτε επαφή με τα παιδιά της, λόγω προηγούμενων «ανησυχητικών» υπονοιών.

Η σύλληψη στη Φλόριντα

Στις αρχές Νοεμβρίου, πράκτορες του FBI συνέλαβαν τον Τόμας Μαρκλ στο κέντρο αποκατάστασης στη Φλόριντα όπου φιλοξενούνταν. Η σύλληψη ακολούθησε έρευνα σε δύο αποθηκευτικούς χώρους στην περιοχή του Λος Άντζελες, τους οποίους νοίκιαζε επί περίπου 20 χρόνια. Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, κατασχέθηκαν «σχεδόν 78 αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων διαφανειών, αρνητικών ταινιών και βιβλίων που περιείχαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών».

Η δικαστής Λίντσεϊ Γκρίφιν διέταξε στη συνέχεια να υποβληθεί ο Μαρκλ σε ψυχιατρική αξιολόγηση, επικαλούμενη την «προχωρημένη ηλικία» του και τα «κενά μνήμης» του. Μετά την αξιολόγηση από ειδική ψυχίατρο, κρίθηκε κατάλληλος να δικαστεί.

Την περασμένη εβδομάδα, η Αστυνομία των Φιλιππίνων ζήτησε από τον εισαγγελέα να απαγγείλει κατηγορίες σε βάρος του Μαρκλ για φερόμενη κατοχή και διανομή παιδικής πορνογραφίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ