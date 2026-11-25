Σε μια πρωτοβουλία που ανέδειξε έμπρακτα την αξία της παιδείας και του σεβασμού προς το κοινό περιβάλλον, μαθητές του Λυκείου Κύκκου Πάφου,σύμφωνα με ανακοίνωση του σχολείου πήραν στα χέρια τους σφουγγάρια και καθαριστικά και προχώρησαν στον καθαρισμό χώρου που είχε επιβαρυνθεί από γραψίματα στους τοίχους και εικόνες αδιαφορίας.

Με υπομονή και διάθεση προσφοράς, οι μαθητές εργάστηκαν για να αποκαταστήσουν την εικόνα του χώρου, δίνοντας ένα διαφορετικό και ιδιαίτερα συμβολικό μήνυμα. Την ώρα που έσβηναν τα γραψίματα από τους τοίχους, έγραφαν με τις πράξεις τους ένα μάθημα ευθύνης και σεβασμού.

Παράλληλα, άλλοι μαθητές, φορώντας γάντια και έχοντας θετική διάθεση, συμμετείχαν εθελοντικά στη συλλογή απορριμμάτων, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο καθαρού και όμορφου σχολικού περιβάλλοντος.

Η δράση ανέδειξε πως η παιδεία δεν περιορίζεται μόνο στη γνώση και στη σχολική επίδοση. Αποτυπώνεται κυρίως στη στάση ζωής, στον σεβασμό προς όσα ανήκουν σε όλους και στην προθυμία να αναλαμβάνεται ευθύνη ακόμη και για καταστάσεις που δεν προκάλεσε κανείς προσωπικά.

Οι μαθητές του Λυκείου Κύκκου Πάφου απέδειξαν, μέσα από τη δική τους πρωτοβουλία, ότι απέναντι στην αδιαφορία μπορεί να σταθεί η ενεργή συμμετοχή και απέναντι στην ασέβεια η προσφορά.

Η συγκεκριμένη δράση αποτέλεσε, παράλληλα, μια υπενθύμιση ότι το σχολείο δεν είναι μόνο οι τοίχοι και οι εγκαταστάσεις του. Είναι οι άνθρωποί του, οι αξίες που καλλιεργεί και οι πράξεις των μαθητών του.

Με τη συμμετοχή τους, οι μαθητές δεν καθάρισαν απλώς έναν σχολικό χώρο. Άφησαν το δικό τους αποτύπωμα ευθύνης και έδειξαν ότι η πραγματική παιδεία αποδεικνύεται κυρίως μέσα από τις πράξεις.