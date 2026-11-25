Το μνημόνιο Τουρκίας και Λιβύης για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Λιβύης, ολοκληρώνοντας τις προβλεπόμενες τυπικές διαδικασίες, σύμφωνα με το τουρκικό κρατικό πρακτορείο Anadolu.
Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Λιβύης παρά τις αντιδράσεις της Ελλάδας
Το μνημόνιο για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών δημοσιεύθηκε ως νόμος υπ’ αριθμόν 8 του 2026, μετά την ομόφωνη έγκρισή του από το λιβυκό κοινοβούλιο.
Το μνημόνιο υπογράφηκε στις 27 Νοεμβρίου 2019 και εγκρίθηκε ομόφωνα από το λιβυκό κοινοβούλιο στις 20 Οκτωβρίου 2026.
Όπως μεταδίδει το Anadolu, η συμφωνία δημοσιεύθηκε ως νόμος υπ’ αριθμόν 8 του 2026, μαζί με χάρτη και γεωγραφικές συντεταγμένες. Περιλαμβάνει έξι άρθρα και δύο παραρτήματα, με πρόνοιες για την κοινή εκμετάλλευση φυσικών πόρων και την αμοιβαία ενημέρωση των δύο πλευρών σε περίπτωση διαπραγματεύσεων με τρίτες χώρες.
Η δημοσίευση συνέπεσε χρονικά με την επίσκεψη του επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Χαλίφα Χάφταρ, στην Άγκυρα και τη συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ταγίπ Ερντογάν.
Πηγή: ΚΥΠΕ
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