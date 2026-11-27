Την περασμένη εβδομάδα εντοπίστηκε σε φάρμα γαλοπούλας εστία υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών. Ήταν το πρώτο ξέσπασμα σε πουλερικά που προορίζονται για κατανάλωση στην Πολωνία εδώ και σχεδόν έξι μήνες.

Την Πέμπτη, ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων ανέφερε ακόμη ένα κρούσμα στη χώρα, σε φάρμα μεικτών ειδών όπου εκτρέφονταν πάπιες, κοτόπουλα και χήνες.

Η Πολωνία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και εξαγωγέας κρέατος πουλερικών στην ΕΕ. Το 2024 παρήγαγε περίπου 2,9 εκατομμύρια τόνους, ποσότητα που αντιστοιχούσε στο 20,5% της συνολικής παραγωγής του μπλοκ, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ.

Το Εθνικό Συμβούλιο Πουλερικών της Πολωνίας προειδοποίησε ότι τα κρούσματα γρίπης των πτηνών θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις εξαγωγές.

«Περισσότερο από το ήμισυ της εγχώριας παραγωγής κατευθύνεται σε ξένες αγορές. Για τον λόγο αυτό, η αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων θα μπορούσε να έχει σημαντικές συνέπειες για τη λειτουργία ολόκληρου του τομέα των πουλερικών», δήλωσε ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Dariusz Goszczynski.

Οι αρχές ανέφεραν ότι η κλίμακα και η έκταση των ενδεχόμενων περιορισμών μπορεί να διαφέρουν: τα μέτρα θα μπορούσαν να αφορούν τις πληγείσες περιοχές ή να επεκταθούν σε ευρύτερη ζώνη γύρω από αυτές.

Ειδικοί επισήμαναν ότι η επανεμφάνιση του ιού έπειτα από έξι μήνες αποτελεί σημαντική επιδημιολογική προειδοποίηση και ότι αναμένονται νέα κρούσματα. Ωστόσο, η κλίμακα και η γεωγραφική τους εξάπλωση παραμένουν αβέβαιες.

Πηγή: ΚΥΠΕ