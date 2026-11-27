«Η αρμενική πλευρά πρέπει να κάνει την επιλογή της», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων. Όπως πρόσθεσε, το ζήτημα θα κυριαρχήσει στην ατζέντα της συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για τις 3 Δεκεμβρίου μεταξύ του Πασινιάν και του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Η πρόθεση να πατούν σε δύο βάρκες κάποια στιγμή είτε πρέπει να επιβεβαιωθεί είτε να απορριφθεί με μια επιλογή» ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την υπό ρωσική ηγεσία Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, τόνισε ο Πεσκόφ.

Οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών εντείνονται, καθώς το Γερεβάν στρέφεται προς τη Δύση. Στις αρχές Νοεμβρίου, ο Πασινιάν δήλωσε ότι η Αρμενία σχεδιάζει να υποβάλει επίσημο αίτημα ένταξης στην ΕΕ έως το 2028. Η Ρωσία έχει προειδοποιήσει την πρώην σοβιετική δημοκρατία του Καυκάσου να μην ενταχθεί στο ευρωπαϊκό μπλοκ. Η Αρμενία είναι ήδη μέλος της EAEU.

Το Κρεμλίνο έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν είναι δυνατή η ένταξη στην ΕΕ ενώ η χώρα παραμένει στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση.

Σύμφωνα με τον Πεσκόφ, στις συνομιλίες Πούτιν και Πασινιάν θα συζητηθεί επίσης το μέλλον της ρωσικής στρατιωτικής βάσης στην Αρμενία, την οποία χαρακτήρισε σημαντικό σύμβολο της στρατιωτικής επιρροής της Ρωσίας στον Νότιο Καύκασο.

Η βάση βρίσκεται στο Γκιουμρί, κοντά στα σύνορα της Αρμενίας με την Τουρκία, και «αποτελεί σημαντικό στοιχείο ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας.

Τον Σεπτέμβριο, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα ήταν έτοιμη να αποσυρθεί «αύριο» από τη βάση, την οποία έχει δικαίωμα να λειτουργεί έως το 2044, εφόσον η Αρμενία αποφασίσει ότι δεν χρειάζεται πλέον ρωσική στρατιωτική παρουσία.

Οι σχέσεις Μόσχας και Γερεβάν έχουν επιδεινωθεί σημαντικά μετά τη στρατιωτική ήττα της Αρμενίας από το Αζερμπαϊτζάν το 2020 και την πλήρη ανακατάληψη του αμφισβητούμενου θύλακα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ από το Μπακού το 2023. Η Αρμενία κατηγόρησε τη Ρωσία, σύμμαχό της, ότι δεν την προστάτευσε επαρκώς και έκτοτε έχει στραφεί προς τη Δύση.

Πηγή: ΚΥΠΕ