Σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, η φεμινιστική συλλογικότητα Lacrymos de Sang συγκέντρωσε μαρτυρίες από περισσότερες από 9.200 γυναίκες και κορίτσια που δήλωσαν ότι εκτέθηκαν σε δακρυγόνα. Το 94% εξ αυτών ανέφερε γυναικολογικά συμπτώματα, μεταξύ των οποίων έντονη αιμορραγία, διαταραχές του έμμηνου κύκλου και εξουθενωτικούς πόνους.

Στις 17 Οκτωβρίου, στο αποκορύφωμα των κινητοποιήσεων, η γαλλική αστυνομία έκανε χρήση περίπου 22.000 δακρυγόνων μέσα σε διάστημα δέκα και πλέον ωρών.

Αιμορραγίες ακόμη και σε γυναίκες στην εμμηνόπαυση

Η 46χρονη Ναΐμα Ντι Πιέρο, η οποία πάσχει από ενδομητρίωση και λαμβάνει αντισυλληπτικά για την καταστολή του έμμηνου κύκλου της, περιγράφει ότι δύο ημέρες μετά την έκθεσή της σε δακρυγόνα άρχισε να αιμορραγεί έντονα.

Η αιμορραγία διήρκεσε δέκα ημέρες, συνοδευόμενη από θρόμβους αίματος και εξουθενωτικές κράμπες. Έκτοτε, όπως αναφέρει στον Guardian, ο πόνος επηρεάζει ακόμη και τον ύπνο της.

Ανάλογες μαρτυρίες συγκεντρώθηκαν από γυναίκες σε ολόκληρη τη Γαλλία. Ορισμένες ανέφεραν αιμορραγία που διήρκεσε εβδομάδες και πόνους που τις εμπόδιζαν να εργαστούν ή ακόμη και να περπατήσουν, ενώ δύο γυναίκες χρειάστηκε να νοσηλευτούν με αναιμία έπειτα από σημαντική απώλεια αίματος.

Ασυνήθιστη αιμορραγία ανέφεραν επίσης γυναίκες στην εμμηνόπαυση, άτομα που λαμβάνουν ορμονικά αντισυλληπτικά και άτομα που βρίσκονται υπό θεραπεία με τεστοστερόνη.

Δεκαπέντε γυναίκες ανέφεραν απώλεια εγκυμοσύνης

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι μαρτυρίες εγκύων που συμμετείχαν στην καταγραφή της συλλογικότητας.

Από τις 47 εγκύους που δήλωσαν ότι εκτέθηκαν σε δακρυγόνα, οι 15 ανέφεραν απώλεια εγκυμοσύνης, ενώ 17 περιέγραψαν συσπάσεις, πόνο ή αιμορραγία. Δύο χρειάστηκε να αναζητήσουν επείγουσα γυναικολογική φροντίδα.

Μία γυναίκα ανέφερε ότι εκτέθηκε σε δακρυγόνα ενώ έβγαζε βόλτα τον σκύλο της. Όπως περιέγραψε, ακολούθησαν έντονοι εμετοί και αιμορραγία, ενώ έχασε το παιδί της στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Περισσότερα συμπτώματα και ταχύτερη εμφάνισή τους ανέφεραν οι συμμετέχουσες ηλικίας κάτω των 20 ετών.

Ωστόσο, η καταγραφή βασίζεται σε αυτοαναφερόμενες μαρτυρίες και δεν αποτελεί αντιπροσωπευτική επιστημονική μελέτη. Κατά συνέπεια, τα ευρήματα δεν αποδεικνύουν ότι τα δακρυγόνα προκάλεσαν τις απώλειες εγκυμοσύνης ή τα υπόλοιπα συμπτώματα.

Το επιστημονικό κενό γύρω από τα δακρυγόνα

Παρά την εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων από τις αστυνομικές αρχές διεθνώς, οι έρευνες για τις πιθανές επιπτώσεις τους στη γυναικεία αναπαραγωγική υγεία παραμένουν περιορισμένες.

Μεγάλο μέρος των παλαιότερων μελετών πραγματοποιήθηκε σε στρατιωτικό περιβάλλον, με τη συμμετοχή υγιών ανδρών, ενώ αντίστοιχες τοξικολογικές έρευνες έγιναν σε αρσενικά πειραματόζωα.

Οι ελάχιστες δημοσιευμένες επιστημονικές μελέτες που έχουν εξετάσει τη συσχέτιση της έκθεσης σε δακρυγόνα με διαταραχές του έμμηνου κύκλου δεν έχουν τεκμηριώσει αιτιώδη σχέση.

Επιστήμονες εξετάζουν, πάντως, πιθανούς βιολογικούς μηχανισμούς μέσω των οποίων η ουσία CS, που χρησιμοποιείται ευρέως στα δακρυγόνα, ενδέχεται να επηρεάζει τη λειτουργία της μήτρας.

Παρόμοιες αναφορές για διαταραχές του κύκλου είχαν καταγραφεί και μετά τις διαδηλώσεις στο Χονγκ Κονγκ το 2019 και στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2020.

Δεν αναστέλλει τη χρήση τους η γαλλική κυβέρνηση

Παρά τις ανησυχίες που διατυπώνονται, η γαλλική κυβέρνηση δεν προτίθεται να αναστείλει τη χρήση δακρυγόνων.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νιουνέζ, επικαλέστηκε δύο κυβερνητικές μελέτες, του 2021 και του 2022, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν εντόπισαν ενδείξεις ειδικών κινδύνων από την έκθεση στα δακρυγόνα. Καμία από τις δύο μελέτες δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Το υπουργείο επισημαίνει επίσης ότι το άγχος μπορεί να προκαλέσει διαταραχές του έμμηνου κύκλου και ότι οι πιθανές αναπαραγωγικές επιπτώσεις της ουσίας CS δεν έχουν αποδειχθεί.

Από την πλευρά τους, ερευνητές αμφισβητούν κατά πόσο μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε αστυνομικούς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την ασφάλεια της έκθεσης παιδιών, εφήβων και εγκύων.

Οργανώσεις, γιατροί και βουλευτές ζητούν τη διενέργεια ανεξάρτητων επιστημονικών μελετών και την προληπτική αναστολή της χρήσης δακρυγόνων, μέχρι να διερευνηθούν επαρκώς οι πιθανές επιπτώσεις τους στην αναπαραγωγική υγεία.

Πέραν των άμεσων συμπτωμάτων, αυτό που εξακολουθεί να προβληματίζει τους ερευνητές είναι οι ενδεχόμενες μακροπρόθεσμες συνέπειες της επαναλαμβανόμενης έκθεσης, για τις οποίες δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα.

Με πληροφορίες από Guardian, Associated Press και Le Monde.