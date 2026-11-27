Σύμφωνα με δημοσίευμα του επιστημονικού περιοδικού Nature, ερευνητές πληροφορικής αφήνουν να εννοηθεί ότι κορυφαία εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης, όπως αυτά της OpenAI και της Anthropic, ενδέχεται να έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές ανακαλύψεις στον τομέα της κρυπτογραφίας.

Ο Σκοτ Άαρονσον, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν και διεθνώς αναγνωρισμένος ερευνητής στον τομέα των κβαντικών υπολογιστών, αναφέρει σε ανάρτησή του στις 25 Νοεμβρίου ότι, με βάση πληροφορίες από πολλαπλές πηγές τις οποίες θεωρεί αξιόπιστες, πιστεύει πως εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης βρίσκονται ήδη στην κατοχή σημαντικών ανακαλύψεων.

Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι δεν έχει δει συγκεκριμένα στοιχεία ούτε έχει λάβει απευθείας ενημέρωση από κάποιο από τα εργαστήρια, προειδοποιώντας ότι οι πληροφορίες ενδέχεται να έχουν αλλοιωθεί κατά τη μεταφορά τους.

Στο επίκεντρο η κρυπτογράφηση RSA

Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν αφορούν τη μέθοδο κρυπτογράφησης RSA, η οποία χρησιμοποιείται για την ασφαλή ανταλλαγή κρυπτογραφικών κλειδιών και την επαλήθευση ψηφιακών υπογραφών.

Η ασφάλεια της συγκεκριμένης μεθόδου στηρίζεται στη δυσκολία επίλυσης ενός μαθηματικού προβλήματος: της παραγοντοποίησης εξαιρετικά μεγάλων αριθμών.

Ενώ ο πολλαπλασιασμός δύο μεγάλων πρώτων αριθμών είναι σχετικά εύκολος για έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, η αντίστροφη διαδικασία, δηλαδή ο εντοπισμός των αρχικών αριθμών με δεδομένο μόνο το γινόμενό τους, απαιτεί εξαιρετικά μεγάλους υπολογιστικούς πόρους.

Οι ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες θέλουν εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης να έχει αναπτύξει αλγόριθμο που επιλύει το συγκεκριμένο πρόβλημα σε πολυωνυμικό χρόνο.

Εάν ένας τέτοιος αλγόριθμος αποδειχθεί αποδοτικός και σε πρακτικές συνθήκες, θα μπορούσε να καταστήσει ευάλωτα συστήματα που σήμερα βασίζονται στην κρυπτογράφηση RSA.

Οι πιθανές επιπτώσεις στην καθημερινότητα

Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε δυνητικά σημαντικές συνέπειες για την ασφάλεια τραπεζικών συναλλαγών, κρατικών πληροφοριακών συστημάτων, ψηφιακών πιστοποιητικών και διαδικτυακών επικοινωνιών που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Δεν θα συνεπαγόταν, ωστόσο, αυτομάτως την κατάρρευση όλων των υφιστάμενων μεθόδων κρυπτογράφησης, καθώς αρκετά συστήματα βασίζονται σε διαφορετικά μαθηματικά προβλήματα.

Η έκταση των επιπτώσεων θα εξαρτιόταν τόσο από τη φύση της ανακάλυψης όσο και από την πραγματική υπολογιστική ισχύ που θα απαιτούσε η αξιοποίησή της.

Το μεγάλο άλυτο πρόβλημα της πληροφορικής

Στο ευρύτερο επιστημονικό υπόβαθρο της συζήτησης βρίσκεται το πρόβλημα P έναντι NP, ένα από τα σημαντικότερα άλυτα ερωτήματα της θεωρητικής πληροφορικής.

Το ερώτημα αφορά, σε απλουστευμένη μορφή, το κατά πόσο προβλήματα των οποίων η λύση μπορεί να επαληθευτεί γρήγορα μπορούν επίσης να επιλυθούν γρήγορα.

Η πλειονότητα των επιστημόνων εκτιμά ότι οι δύο κατηγορίες προβλημάτων δεν ταυτίζονται. Ωστόσο, η πρόσφατη πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή μαθηματικών αποδείξεων έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση γύρω από τη δυνατότητα επίλυσης εξαιρετικά σύνθετων προβλημάτων.

Το στοίχημα της έγκαιρης προειδοποίησης

Εφόσον οι πληροφορίες επιβεβαιωθούν, κρίσιμο ζήτημα θα αποτελέσει ο τρόπος με τον οποίο οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης θα διαχειριστούν τη δημοσιοποίηση των ανακαλύψεών τους.

Η έγκαιρη ενημέρωση κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και διαχειριστών ψηφιακών υποδομών, χωρίς παράλληλη αποκάλυψη των τεχνικών λεπτομερειών που θα επέτρεπαν την εκμετάλλευση μιας τέτοιας ευπάθειας, θα μπορούσε να προσφέρει χρόνο για τη μετάβαση σε ασφαλέστερες μεθόδους κρυπτογράφησης.

Προς το παρόν, πάντως, δεν έχουν παρουσιαστεί δημόσια στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι έχει καταστεί εφικτή η πρακτική παραβίαση της κρυπτογράφησης RSA μέσω των φημολογούμενων αλγορίθμων.