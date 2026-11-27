Μιλώντας στο νέο podcast της γερμανικής εφημερίδας Welt, «Zur Wahrheit gehört…», με τους δημοσιογράφους Μαρκ Φέλιξ Σεράο και Αντρέας Ρόζενφελντερ, η Βάιντελ αναφέρθηκε στην πρώτη της ερωτική σχέση με γυναίκα, στις αντιδράσεις του οικογενειακού της περιβάλλοντος και στη σημερινή ζωή με τη σύντροφό της.

«Βρίσκω ελκυστικές τόσο τις γυναίκες όσο και τους άνδρες», ανέφερε, εξηγώντας ότι κατά τα σχολικά της χρόνια ο σεξουαλικός της προσανατολισμός δεν την είχε απασχολήσει ιδιαίτερα.

Η πρώτη σχέση με γυναίκα στα φοιτητικά της χρόνια

Καθοριστική περίοδος για την ίδια υπήρξαν τα χρόνια των πανεπιστημιακών της σπουδών, όταν γνώρισε μια συμφοιτήτριά της, με την οποία ανέπτυξε ερωτική σχέση.

Η έλξη ήταν αμοιβαία και η γνωριμία τους εξελίχθηκε σε σχέση που διήρκεσε δύο χρόνια.

Αρχικά, οι δύο γυναίκες προσπάθησαν να κρατήσουν τη σχέση τους μακριά από τα βλέμματα των συμφοιτητών τους, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία.

Η Βάιντελ εξήγησε ότι εκείνη την εποχή η κοινωνία ήταν λιγότερο δεκτική απέναντι στις ομόφυλες σχέσεις. Οι δικοί της γονείς, πάντως, αντιμετώπισαν την αποκάλυψη με ψυχραιμία, σε αντίθεση με τους γονείς της τότε συντρόφου της.

«Μας λείπει ο αυθορμητισμός στην καθημερινότητά μας»

Η Βάιντελ αναφέρθηκε επίσης στη σημερινή της οικογενειακή ζωή με τη σύντροφό της, Σάρα Μπόσαρντ, με την οποία ζει στην Ελβετία και μεγαλώνει δύο γιους.

Όπως εξήγησε, η πολιτική της σταδιοδρομία, η αναγνωρισιμότητά της και τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας έχουν περιορίσει σημαντικά την ελευθερία κινήσεων του ζευγαριού. Ακόμη και μια αυθόρμητη έξοδος σε εστιατόριο ή μπαρ είναι πλέον δύσκολη.

Παράλληλα, η Μπόσαρντ επιδιώκει να προστατεύσει τα παιδιά από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις που συνοδεύουν τη δημόσια παρουσία της Βάιντελ, επιμένοντας να φοιτούν σε σχολεία στην Ελβετία.

Η επικεφαλής του AfD παραδέχθηκε, τέλος, ότι οι δύο γυναίκες δεν συμφωνούν πάντοτε πολιτικά, περιγράφοντας τη σύντροφό της ως άνθρωπο με ανεξάρτητη άποψη και σαφώς πιο φιλελεύθερες θέσεις από την ίδια σε ορισμένα ζητήματα.