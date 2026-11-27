Κοινή έρευνα των Zan News και Guardian αποκάλυψε ότι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας στην επαρχία Μπαλχ έλαβαν οδηγίες να αναφέρονται στις γυναίκες ως «μπίμπι», όρος που σημαίνει «γιαγιά». Η οδηγία, σύμφωνα με την έρευνα, πρέπει να εφαρμόζεται ακόμη και στις ιατρικές συνταγές.

Η Αφγανή ακτιβίστρια Λάλα Οσμάνι, η οποία ζει στη Γερμανία, δήλωσε στην El País ότι οι Ταλιμπάν χρησιμοποιούν επίσης υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς, όπως «κατσίκες» και «αγελάδες», για τις γυναίκες. Σε άλλες περιπτώσεις, τα ονόματά τους παραλείπονται από επίσημα έγγραφα και αντικαθίστανται από αναφορές στη συγγενική τους σχέση με κάποιον άνδρα, όπως «σύζυγος» ή «κόρη».

Σε αρκετές περιοχές του Αφγανιστάν, η δημόσια αναφορά ή εμφάνιση του ονόματος μιας γυναίκας θεωρείται προσβολή προς την τιμή του συζύγου ή της οικογένειάς της. Ως αποτέλεσμα, τα ονόματα γυναικών συχνά απουσιάζουν ακόμη και από τις επιτύμβιες πλάκες.

Οι πρακτικές αυτές αποτελούν ακόμη μία εκδήλωση της αυστηρής πολιτικής καταστολής που εφαρμόζουν οι Ταλιμπάν από την επιστροφή τους στην εξουσία. Οι γυναίκες και τα κορίτσια υπόκεινται σε περιορισμούς στην ένδυση, την εκπαίδευση, την εργασία και τις μετακινήσεις τους, ενώ σε πολλές περιπτώσεις απαιτείται η συνοδεία άνδρα συγγενή.

Νομοθεσία που επιτρέπει τη βία και ενισχύει τις κοινωνικές διακρίσεις

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, οι Ταλιμπάν υιοθέτησαν νέο ποινικό κώδικα, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσιεύματα, επιτρέπει στους συζύγους να ασκούν σωματική βία στις γυναίκες τους, εφόσον αυτή δεν προκαλεί σοβαρούς τραυματισμούς.

Ο κώδικας, έκτασης 90 σελίδων και υπογεγραμμένος από τον ανώτατο ηγέτη των Ταλιμπάν, Χιμπατουλάχ Ακχούντζαδα, προβλέπει διαφορετική μεταχείριση και ποινές ανάλογα με την κοινωνική θέση του παραβάτη.

Το άρθρο 9 διαχωρίζει την κοινωνία σε τέσσερις κατηγορίες: θρησκευτικούς λόγιους, την ελίτ, τη μεσαία τάξη και την κατώτερη τάξη, δημιουργώντας ένα σύστημα που, σύμφωνα με επικριτές, παραπέμπει σε καθεστώς κοινωνικών διακρίσεων και ιεραρχίας. Οι γυναίκες φέρονται να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο αυτό ως υποδεέστερες, ενώ ο κώδικας προβλέπει διαφορετικές ποινές για το ίδιο αδίκημα ανάλογα με την κοινωνική θέση του δράστη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις, θρησκευτικοί λόγιοι και μέλη της ελίτ μπορεί να αντιμετωπίζουν ακόμη και απλή σύσταση ή κλήση ενώπιον δικαστηρίου, ενώ για τη μεσαία τάξη προβλέπεται φυλάκιση. Τα άτομα που κατατάσσονται στην κατώτερη τάξη ενδέχεται να αντιμετωπίζουν τόσο σωματικές τιμωρίες όσο και φυλάκιση.

Περιορισμένη προστασία από την ενδοοικογενειακή βία

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι πρόνοιες που αφορούν τη βία κατά των γυναικών. Το άρθρο 32 προβλέπει ότι ένας σύζυγος μπορεί να καταδικαστεί σε φυλάκιση 15 ημερών μόνο εάν η σωματική βία που ασκεί, όπως χτυπήματα με ραβδί, προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό και η γυναίκα καταφέρει να τον αποδείξει ενώπιον δικαστή.

Οι διατάξεις προκαλούν πρόσθετες ανησυχίες, καθώς οι γυναίκες υποχρεούνται να τηρούν αυστηρούς κανόνες κάλυψης και να συνοδεύονται από άνδρα, ο οποίος συχνά είναι ο ίδιος ο σύζυγός τους. Παράλληλα, ο κώδικας δεν προβλέπει σαφή απαγόρευση της σεξουαλικής ή ψυχολογικής βίας, ενώ περιορίζει τη δυνατότητα των γυναικών να αναζητήσουν προστασία στην οικογένειά τους για να εγκαταλείψουν ένα κακοποιητικό περιβάλλον.

Αναγνώριση παιδικών γάμων

Τον Μάιο, οι Ταλιμπάν υιοθέτησαν επίσης νέο κανονισμό οικογενειακού δικαίου, ο οποίος περιλαμβάνει διατάξεις για γάμους ανηλίκων και ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες. Το κείμενο, με 31 άρθρα, καθορίζει τις προϋποθέσεις για τη λύση γάμων, καλύπτοντας μεταξύ άλλων παιδικούς γάμους, αναγκαστικούς χωρισμούς, αγνοούμενους συζύγους και κατηγορίες μοιχείας.

Το άρθρο 5 προβλέπει ότι γάμος ανηλίκου που διευθετείται από συγγενείς, πέραν του πατέρα ή του παππού, μπορεί να θεωρηθεί νομικά έγκυρος, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως η κοινωνική συμβατότητα του συζύγου και η κατάλληλη προίκα. Το παιδί μπορεί αργότερα να ζητήσει την ακύρωση του γάμου μετά την εφηβεία, αλλά μόνο μέσω δικαστικής απόφασης, σύμφωνα με το Amu TV.

Ο κανονισμός προβλέπει ακόμη ότι η σιωπή μιας «παρθένας» μπορεί να ερμηνευθεί ως συγκατάθεση για γάμο, σε αντίθεση με γυναίκες που έχουν παντρευτεί στο παρελθόν ή άνδρες.

Την ίδια ώρα, η επιδεινούμενη ανθρωπιστική και οικονομική κρίση πλήττει δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια. Οικογένειες, αδυνατώντας να καλύψουν βασικές ανάγκες, καταφεύγουν ακόμη και στην πώληση ανήλικων κοριτσιών για να εξασφαλίσουν τρόφιμα, με την πρακτική να εντείνεται λόγω της φτώχειας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, περίπου τρεις στους τέσσερις Αφγανούς αδυνατούν να καλύψουν τις βασικές καθημερινές τους ανάγκες.