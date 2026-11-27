Η ESET προτείνει ορισμένα μέτρα για να περιοριστεί η έκθεσή μας σε τέτοιους κινδύνους:

-Να βεβαιωθούμε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο είναι πράγματι απαραίτητο ή αν υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι ταυτοποίησης.

-Να ελέγξουμε προσεκτικά την ιστοσελίδα ή την ηλεκτρονική πύλη στην οποία πρόκειται να ανεβάσουμε τα έγγραφά μας, για να αποφύγουμε πλαστές ιστοσελίδες.

-Να μην αποστέλλουμε ευαίσθητες πληροφορίες μέσω email ή εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων.

-Επιπλέον, καθώς οι κανονισμοί γίνονται πιο αυστηροί και θεσπίζονται νέοι κανόνες, η επαλήθευση ηλικίας για την πρόσβαση σε περιεχόμενο ενηλίκων, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες ιστοσελίδες γίνεται ολοένα και πιο διαδεδομένη. Ωστόσο, πολλοί χρήστες εκφράζουν εύλογες ανησυχίες σχετικά με την κοινοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων σε παρόχους υπηρεσιών επαλήθευσης. Η ESET επισημαίνει ότι τα βιομετρικά δεδομένα, όπως οι σαρώσεις προσώπου, ενέχουν ιδιαίτερα σοβαρούς κινδύνους, καθώς, σε αντίθεση με έναν αριθμό διαβατηρίου, δεν μπορούν απλώς να αντικατασταθούν σε περίπτωση διαρροής.

Στην περίπτωση αυτή η εταιρεία προτείνει να ελέγχουμε πρώτα τη φήμη και την αξιοπιστία της εταιρείας, να ενημερωνόμαστε για τα δεδομένα που συλλέγει, το χρονικό διάστημα για το οποίο τα διατηρεί και το κατά πόσο τα κοινοποιεί σε τρίτους και να διερευνούμε εάν προσφέρεται κάποιος εναλλακτικός τρόπος επιβεβαίωσης της ηλικίας, ο οποίος απαιτεί την κοινοποίηση λιγότερων προσωπικών πληροφοριών.

Τι πρέπει να κάνω εάν η ταυτότητά μου περιλαμβανόταν σε παραβίαση δεδομένων; Η ESET απαντά: «Αρχικά, επιβεβαιώστε ποια ακριβώς δεδομένα έχουν παραβιαστεί. Στη συνέχεια, αλλάξτε τους κωδικούς πρόσβασης που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί και ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA), εφόσον δεν το έχετε ήδη κάνει. Εάν έχουν υποκλαπεί οικονομικά στοιχεία, επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζα ή τον πάροχο της κάρτας σας, προκειμένου να παγώσετε τον λογαριασμό ή την κάρτα σας και να αντικαταστήσετε τυχόν παραβιασμένες κάρτες. Παρακολουθείτε επίσης τακτικά τις συναλλαγές σας για να εντοπίσετε τυχόν ύποπτη δραστηριότητα. Σε περίπτωση υποκλοπής εγγράφων ταυτοποίησης, ενημερωθείτε για τη δυνατότητα ανανέωσης ή αντικατάστασής τους. Παράλληλα, παραμείνετε σε εγρήγορση για ύποπτα μηνύματα, τηλεφωνήματα ή άλλες απόπειρες επικοινωνίας που ενδέχεται να σχετίζονται με την παραβίαση. Τέλος, εξετάστε το ενδεχόμενο να αναφέρετε το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές, ώστε να διερευνηθεί και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας».