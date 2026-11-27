Ο Βορειοκορεάτης ηγέτης παρακολούθησε την Πέμπτη, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Ρι Σολ Τζου, μουσική παράσταση Ρώσων καλλιτεχνών στο Μεγάλο Θέατρο της Ανατολικής Πιονγκγιάνγκ, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας (KCNA).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 13ης συνεδρίασης της διακυβερνητικής επιτροπής Ρωσίας και Βόρειας Κορέας για την εμπορική, οικονομική, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία.

Στη μουσική παράσταση συμμετείχαν η γνωστή Ρωσίδα τραγουδίστρια Λαρίσα Ντολίνα και μουσικοί της Κρατικής Ακαδημαϊκής Ορχήστρας Παραδοσιακής Ρωσικής Μουσικής Οσίποφ.

Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, ο Κιμ ανέβηκε στη σκηνή, συνεχάρη τους καλλιτέχνες και φωτογραφήθηκε μαζί τους.

🇰🇵 Kim Jong Un and his wife just attended a concert by Russian artists in Pyongyang After the show, Kim walked on stage, shook hands with the musicians, and held talks with the head of the Russian delegation, Alexander Kozlov. He also asked them to pass on warm greetings and best wishes to Putin. Meanwhile, Ukrainian intelligence claims North Korea has temporarily paused shipments of artillery shells and KN-23 ballistic missiles to Russia over diplomatic disagreements. Friendship is beautiful. Until the ammo runs out. — NEXTA (@nexta_tv) November 27, 2026

Οι θερμοί χαιρετισμοί στον Πούτιν

Στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο Βορειοκορεάτης ηγέτης συναντήθηκε με τον Ρώσο υπουργό Φυσικών Πόρων και Οικολογίας, Αλεξάντερ Κοζλόφ, επικεφαλής της ρωσικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας, καθώς και με άλλους Ρώσους αξιωματούχους.

Συνομιλώντας με τον Κοζλόφ, ο Κιμ υπογράμμισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών γίνεται ολοένα στενότερη και επεκτείνεται σε διαφορετικούς τομείς. Του ζήτησε, μάλιστα, να μεταφέρει τους θερμότερους χαιρετισμούς και τις καλύτερες ευχές του στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Στον απόηχο των πληροφοριών περί ρήγματος

Η δημόσια εμφάνιση του Κιμ με τη ρωσική αντιπροσωπεία έρχεται λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών από την ουκρανική πλευρά, σύμφωνα με τις οποίες η Πιονγκγιάνγκ είχε αναστείλει την αποστολή πυραύλων στη Ρωσία.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η φερόμενη δυσαρέσκεια της βορειοκορεατικής ηγεσίας συνδέεται με την προσέγγιση της Μόσχας προς τη Σεούλ και τις δηλώσεις του Ρώσου υφυπουργού Εξωτερικών, Αντρέι Ρουντένκο, τον Οκτώβριο, περί αποκλιμάκωσης της έντασης στην κορεατική χερσόνησο.

Οι τελευταίες δηλώσεις του Κιμ υπογραμμίζουν τη βούλησή του για συνέχιση της διμερούς συνεργασίας, χωρίς, ωστόσο, να αποσαφηνίζουν το ζήτημα των αποστολών στρατιωτικού υλικού προς τη Ρωσία.