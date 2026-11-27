Σε ανακοίνωσή της προς το Χρηματιστήριο του Όσλο, η εταιρεία γνωστοποίησε ότι το διοικητικό της συμβούλιο αποφάσισε να προχωρήσει στην κήρυξη πτώχευσης, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από την ίδια και τον όμιλο για εξεύρεση λύσης.

Η εξέλιξη ήρθε λίγες ώρες αφότου εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης αεροσκαφών (leasing) προχώρησαν στην καταγγελία των σχετικών συμβολαίων με την Norse Atlantic. Την Τετάρτη, η εταιρεία είχε προειδοποιήσει ότι η οικονομική της κατάσταση είχε φτάσει σε κρίσιμο σημείο, αναφέροντας παράλληλα ότι βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για την εξασφάλιση βραχυπρόθεσμου δανείου.

Η Norse Atlantic ιδρύθηκε το 2021 και δραστηριοποιούνταν κυρίως στις υπερατλαντικές πτήσεις μεγάλων αποστάσεων. Ωστόσο, η αίτηση πτώχευσης αφορά την αεροπορική εταιρεία Norse Atlantic Airways AS και όχι τη μητρική εταιρεία Norse Atlantic ASA ή άλλες εταιρείες του ομίλου, οι οποίες συνεχίζουν τη λειτουργία τους.

Η εξέλιξη σημειώνεται σε μια περίοδο έντονων πιέσεων για την παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία. Ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν έχει προκαλέσει αναταράξεις στις μεταφορές και έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των τιμών των καυσίμων και του λειτουργικού κόστους των αεροπορικών εταιρειών, δημιουργώντας συνθήκες κρίσης στον κλάδο.