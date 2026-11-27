Σύμφωνα με την έκθεση, οι επιχειρήσεις φέρεται να στρέφονται ολοένα και περισσότερο κατά κρίσιμων υποδομών, μεταξύ των οποίων οι μεταφορές και τα ενεργειακά δίκτυα. Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία δεν βρίσκεται σε άμεση πολεμική σύγκρουση με ευρωπαϊκές χώρες πέραν της Ουκρανίας, οι συντάκτες της έκθεσης εκτιμούν ότι η Μόσχα διεξάγει παράλληλες επιχειρήσεις μέσω τρίτων και δικτύων, με στόχο να περιορίσει τη στήριξη της Ευρώπης προς το Κίεβο.

Η έκθεση καταγράφει αύξηση των περιστατικών δολιοφθοράς κατά το τελευταίο έτος, με τις εμπρηστικές ενέργειες και τα περιστατικά που σχετίζονται με εκρηκτικούς μηχανισμούς να παρουσιάζουν σχεδόν διπλασιασμό. Η εξέλιξη αυτή εντείνει τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο περιστατικών με σοβαρές συνέπειες για την ανθρώπινη ζωή.

Παράλληλα, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι μια σοβαρή επίθεση θα μπορούσε να προκαλέσει πιέσεις για αντίδραση απέναντι στη Ρωσία, αλλά και να εντείνει τις διαφωνίες μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης της Μόσχας.

Γερμανία και Πολωνία οι χώρες με τα περισσότερα περιστατικά

Η Γερμανία και η Πολωνία εμφανίζονται ως οι χώρες που καταγράφουν τα περισσότερα περιστατικά δολιοφθοράς τα οποία συνδέονται με τη Ρωσία, σύμφωνα με την ανάλυση του IISS. Οι δύο χώρες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη μεταφορά στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, καθώς και στην υποστήριξη της ουκρανικής πολεμικής προσπάθειας μέσω των βιομηχανικών και εφοδιαστικών τους δικτύων.

Περισσότερα από τα μισά περιστατικά που καταγράφηκαν από τον Οκτώβριο του 2025 έως τον Σεπτέμβριο του 2026 σημειώθηκαν στη Γερμανία και την Πολωνία.

Ειδικότερα, στην Πολωνία καταγράφηκαν 29 περιστατικά που συνδέονται με τη Ρωσία κατά την περίοδο που εξετάζει η έκθεση. Οι εξελίξεις έχουν ενισχύσει τις ανησυχίες των πολωνικών αρχών για την ασφάλεια των υποδομών και τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης των ενεργειών δολιοφθοράς.