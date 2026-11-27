Την ανακοίνωση εξέδωσε η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 των περί διεξαγωγής των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας νόμων του 2017 έως 2022.

Όλες οι πληροφορίες για τις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2027 θα περιληφθούν στον σχετικό οδηγό, ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2027.

Πηγή: ΚΥΠΕ