Η κινεζική γαστρονομία, με την ευρεία ποικιλομορφία της που έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο, θα προστεθεί σε μια λίστα στην οποία περιλαμβάνονται ήδη, μεταξύ άλλων, η γαλλική, η ιαπωνική, η μεξικανική και η ιταλική κουζίνα.

Η υποψηφιότητα αφορά τις «γνώσεις και τις πρακτικές του κινεζικού λαού στην προετοιμασία και κατανάλωση τροφίμων». Περιλαμβάνει τεχνικές μαγειρικής, όπως ο χειρισμός του μαχαιριού, το μαγείρεμα στον ατμό και η ζύμωση, σκεύη όπως το γουόκ και τα ξυλάκια, καθώς και τα έθιμα γύρω από τα καθημερινά και τα εορταστικά γεύματα.

Σύμφωνα με τον φάκελο υποψηφιότητας, η μακρόχρονη πρακτική έχει οδηγήσει τον κινεζικό λαό στην ανάπτυξη μιας οικολογικής φιλοσοφίας που δίνει έμφαση στην αρμονία ανθρώπου και φύσης, μιας υγιεινής διατροφικής παράδοσης και μιας μαγειρικής φιλοσοφίας που συνδυάζει τις πέντε γεύσεις: ξινό, γλυκό, πικρό, πικάντικο και αλμυρό.

Στη σύνοδο θα εξεταστούν επίσης άλλες γαστρονομικές παραδόσεις, όπως το ψωμί με σουσάμι της Ιερουσαλήμ, το κάακ Ιεροσολύμων, ο μπακλαβάς και οι παραδοσιακές σάλτσες των Μάγια.

Τουλάχιστον 18 από τις φετινές υποψηφιότητες είναι πολυεθνικές. Ανάμεσά τους βρίσκεται πρόταση 16 αραβικών χωρών για το ούτι, το γνωστό ανατολίτικο έγχορδο όργανο, οι μελωδίες του οποίου ακούγονται σε καφετέριες, γάμους και μουσικές επενδύσεις ταινιών. Χώρες της Κεντρικής Ασίας —Καζακστάν, Κιργιστάν και Τατζικιστάν— μαζί με το Ιράν, το Αζερμπαϊτζάν, την Τουρκία και τη Μογγολία, έχουν επίσης ενώσει τις δυνάμεις τους για την αναγνώριση της κληρονομιάς τους.

Η Ουκρανία, η Πολωνία και η Λιθουανία προωθούν από κοινού τις παραδόσεις τους την παραμονή των Χριστουγέννων. Η Πολωνία, η Αυστρία και το Λουξεμβούργο υποβάλλουν επίσης την κοινή υποψηφιότητα για τους εορτασμούς της Ημέρας της Αγίας Βαρβάρας, που συμπίπτει με τη γιορτή των ανθρακωρύχων στις 4 Δεκεμβρίου.

Τέσσερα αφρικανικά κράτη αναμένεται να αποκτήσουν τις πρώτες εγγραφές τους. Το Λεσότο προτείνει το χαρακτηριστικό κωνικό καπέλο mokorotlo, που απεικονίζεται στην εθνική σημαία, το Νότιο Σουδάν την τελετή κηδείας yigga, το Εσουατίνι φεστιβάλ αφιερωμένο στον καρπό marula και η Τανζανία τη μουσική singeli.

Η 21η σύνοδος της επιτροπής του ΟΗΕ αναμένεται επίσης να αναγνωρίσει το «τένις δρόμου» των Μπαρμπάντος. Το άθλημα εμφανίστηκε τη δεκαετία του 1930, όταν το νησί ήταν βρετανική αποικία, ως απάντηση στον αποκλεισμό των Μαύρων κατοίκων των Μπαρμπάντος από τα κλαμπ τένις σε χόρτο. Οι κάτοικοι δημιούργησαν μια εκδοχή του παιχνιδιού σε γήπεδο χαραγμένο με κιμωλία στην άσφαλτο ή το τσιμέντο, με μπάλα τένις χωρίς τσόχα, ρακέτες από μασίφ ξύλο και ανθεκτικό χαμηλό δίχτυ. Το «άθλημα αντίστασης» έχει γίνει πηγή εθνικής υπερηφάνειας.

Σήμερα, στους τρεις καταλόγους της UNESCO περιλαμβάνονται 849 πρακτικές από 157 χώρες: 716 στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο, 90 στον Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς που απαιτεί επείγουσα προστασία και 43 στο Μητρώο Καλών Πρακτικών Προστασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ