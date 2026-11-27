Πηγές του Υπουργείου, τις οποίες επικαλείται η Χουριέτ, ανέφεραν ότι η τουρκική πλευρά διαμαρτυρήθηκε για «δυσανάλογη χρήση βίας» από τη γεωργιανή αστυνομία σε βάρος Τούρκων φιλάθλων και παρουσίασε σχετικά στοιχεία στον πρέσβη. Η Άγκυρα ζήτησε από τις γεωργιανές αρχές να διερευνήσουν όλες τις πτυχές των επεισοδίων και να κινήσουν τις προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες κατά των υπευθύνων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, αστυνομικοί χρησιμοποίησαν κλομπ και σπρέι πιπεριού όταν επιχείρησαν να απομακρύνουν σημαία που είχαν υψώσει οπαδοί της Μπεσίκτας ως ένδειξη υποστήριξης προς την Παλαιστίνη. Τούρκοι φίλαθλοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Οι 16 οπαδοί της Μπεσίκτας που είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από επαφές των αρχών των δύο χωρών. Νωρίτερα, κατόπιν εντολής του Τούρκου Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, ο υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ είχε επικοινωνήσει με τον Γεωργιανό ομόλογό του, Πάατα Σάλια, ζητώντας την άμεση απελευθέρωσή τους.

Η UEFA καταδίκασε τα περιστατικά βίας και άνοιξε έρευνα για τα επεισόδια στο Μπατούμι.

Πηγή: ΚΥΠΕ