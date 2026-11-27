Παράλληλα, κατηγορεί το κόμμα Λικούντ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι καθυστερεί σκόπιμα τις διαπραγματεύσεις, με στόχο, όπως υποστηρίζει, να προκαλέσει ρήγμα στο πολιτικό του μπλοκ και να οδηγήσει τη χώρα σε νέες εκλογές.

Ο Άιζενκοτ ανέφερε ότι επιδιώκει συμφωνία με το κόμμα Μπεγιαχάντ του πρώην πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το Λικούντ, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει διάθεση για ουσιαστικές συνομιλίες και αμοιβαίους συμβιβασμούς.

Επέκρινε, ωστόσο, την πρόταση του Λικούντ για κυβέρνηση εθνικής ενότητας, υποστηρίζοντας ότι δεν προβλέπει ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση με την υφιστάμενη κυβερνητική σύνθεση. Όπως είπε, πρόκειται για «την ίδια κυβέρνηση, τους ίδιους εταίρους, χωρίς καμία αλλαγή και χωρίς νόμο για τη στρατιωτική θητεία». «Δεν προτίθεμαι να συνεργήσω σε μια τέτοια παρωδία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Σκοπεύω να αξιοποιήσω πλήρως την εντολή που μου δόθηκε και να σχηματίσω νέα κυβέρνηση. Απομένουν οκτώ ημέρες και σκοπεύω να το πετύχω μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα», δήλωσε. Βάσει της ισραηλινής νομοθεσίας, ο πρόεδρος της χώρας έχει τη δυνατότητα να παραχωρήσει επιπλέον 14 ημέρες στον εντολοδόχο για τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Ο επικεφαλής του Γιασάρ πρόσθεσε ότι, ακόμη και αν καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση, θα συνεχίσει τις προσπάθειες για διεύρυνση της κοινοβουλευτικής της στήριξης, ώστε να συμμετάσχουν σε αυτήν δυνάμεις που επιδιώκουν, όπως είπε, να επαναφέρουν το Ισραήλ «στον σωστό δρόμο, προς τη σταθερότητα και ένα ασφαλές λιμάνι».

Πρόοδος στις συνομιλίες με το κόμμα του Μπένετ

Ο Άιζενκοτ εξέφρασε αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Μπεγιαχάντ, παρά την αναβολή της συνάντησής του με τον Ναφτάλι Μπένετ, η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου και μεταφέρθηκε για την Κυριακή 29 Νοεμβρίου.

Όπως ανέφερε, την εβδομάδα που πέρασε υπογράφηκαν συμφωνίες κυβερνητικής συνεργασίας με τα κόμματα Ισραέλ Μπεϊτένου και Δημοκράτες, ενώ στόχος είναι να επιτευχθεί σύντομα ανάλογη συμφωνία και με το κόμμα του Μπένετ.

Ο ίδιος χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη συνεργασία με το Μπεγιαχάντ, εκτιμώντας ότι θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την επόμενη κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την ισραηλινή ιστοσελίδα Walla, η συνάντηση των δύο πολιτικών αναβλήθηκε έπειτα από αίτημα του Μπένετ, καθώς η διαπραγματευτική ομάδα του Άιζενκοτ δεν είχε παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο για την κάλυψη των αναγκών όσων υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις.

Η παρουσίαση συγκεκριμένων προτάσεων για το ζήτημα είχε τεθεί από τον Μπένετ ως προϋπόθεση για τη συνέχιση των συνομιλιών. Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία εν μέσω των επαφών για ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ του Γιασάρ και του υπερορθόδοξου κόμματος Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά σχετικά με τη στρατολόγηση.

Πέντε συναντήσεις με το Λικούντ χωρίς ουσιαστική πρόοδο

Σε διαφορετικό κλίμα βρίσκονται οι συνομιλίες με το Λικούντ. Ο Άιζενκοτ υποστήριξε ότι, παρά τις επανειλημμένες επαφές των δύο πλευρών, δεν έχει καταγραφεί ουσιαστική πρόοδος τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Όπως ανέφερε, οι διαπραγματευτικές ομάδες του Γιασάρ και του Λικούντ συναντήθηκαν πέντε φορές μέσα σε αυτό το διάστημα, κατηγορώντας το κόμμα του Νετανιάχου ότι δεν αποδέχθηκε τη συχνότητα συναντήσεων που πρότεινε η δική του πλευρά.

«Δύο εβδομάδες και πέντε συναντήσεις είναι αρκετός χρόνος για να είχε επιτευχθεί μέχρι σήμερα μια συμφωνία, εάν υπήρχε η βούληση για κάτι τέτοιο», δήλωσε.

Ένα από τα ζητήματα που βρίσκονται στο τραπέζι είναι η πρόταση για εναλλαγή στην πρωθυπουργία. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Άιζενκοτ, οι διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών αφορούν ευρύτερα πολιτικά ζητήματα και δεν περιορίζονται στον τρόπο κατανομής της πρωθυπουργικής θητείας.

Κατηγόρησε, μάλιστα, το Λικούντ ότι δεν έχει παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις ούτε έχει δείξει διάθεση συμβιβασμού σε ουσιαστικά θέματα. Όπως είπε, η συζήτηση για την εναλλαγή στην πρωθυπουργία αποσπά την προσοχή από βαθύτερες διαφωνίες που αφορούν τον πυρήνα της πολιτικής και κοινωνικής ζωής στο Ισραήλ.

Οι διαφωνίες για την 7η Οκτωβρίου και τη δικαστική μεταρρύθμιση

Ο επικεφαλής του Γιασάρ υποστήριξε ότι η δική του πλευρά ήταν έτοιμη να προχωρήσει σε ουσιαστικούς συμβιβασμούς, ακόμη και σε ζητήματα μείζονος πολιτικής σημασίας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η δημιουργία κρατικής εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση των αστοχιών που οδήγησαν στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, καθώς και η κατάργηση της αμφιλεγόμενης δικαστικής μεταρρύθμισης.

Αντίθετα, κατηγόρησε το Λικούντ ότι δεν αποδέχθηκε κανέναν συμβιβασμό και δεν κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων των διαπραγματεύσεων.

«Η ενότητα, για μένα, αποτελεί έκφραση κοινών αξιών και μέσο ενίσχυσης του Ισραήλ, όχι μια πολιτική διευθέτηση για το θεαθήναι», κατέληξε.