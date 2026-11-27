Μια τέτοια δήλωση θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο ώστε το κόμμα του να συμμετάσχει σε έναν κυβερνητικό συνασπισμό υπό την ηγεσία του Γκάντι Άιζενκοτ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα προβεί στη δήλωση αυτή το βράδυ του Σαββάτου, σε συνέντευξή του στο Channel 12.

«Το βράδυ του Σαββάτου, η συνέντευξή μου με τη [δημοσιογράφο] Ντάνα Βάις θα προβληθεί στο δελτίο ειδήσεων του Channel 12», ανέφερε ο Αμπάς σε δήλωσή του, όπως μετέδωσε το Channel 12. «Θα αναφερθώ στον χαρακτηρισμό της Χαμάς».

Πρόσθεσε ότι τα ρεπορτάζ θα πρέπει να αναφέρονται μόνο στα «λόγια μου στη συνέντευξη, και όχι σε άλλα λόγια που μου αποδίδονται».

Ο Αμπάς έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι επιθυμεί το κόμμα του να αποτελέσει μέρος του επόμενου κυβερνητικού συνασπισμού, ενώ συμμετείχε στην κυβέρνηση κατά την περίοδο 2021-2022 — μια σπάνια κίνηση για ένα αραβικό κόμμα. Ενόψει των εκλογών του περασμένου μήνα, ο Εβραίος υποψήφιος Γιοάβ Σεγκαλόβιτς κατήλθε στις εκλογές με το κόμμα Ράαμ, σε μια προσπάθεια διεύρυνσης της εκλογικής του βάσης και ως ένδειξη της προθυμίας του κόμματος να διαδραματίσει ρόλο στη διακυβέρνηση.

Μέχρι στιγμής, ένα σημαντικό εμπόδιο για την επίτευξη αυτού του στόχου υπήρξε η άρνηση του Αμπάς να χαρακτηρίσει ρητά τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση. Αν και έχει καταδικάσει τρομοκρατικές ενέργειες —συμπεριλαμβανομένης της επίθεσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023—, ο ίδιος υποστηρίζει ότι η αποφυγή ενός τέτοιου χαρακτηρισμού του επιτρέπει να λειτουργεί ως «γέφυρα», ενώ παράλληλα προστατεύει την οικογένειά του από κινδύνους.

Το έτερο κόμμα αραβικής εκπροσώπησης, η «Κοινή Λίστα», επίσης δεν έχει αναγνωρίσει δημοσίως τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση.

Λήγει η εντολή στον Άιζενκοτ

Ο Άιζενκοτ, ο οποίος έχει περιθώριο εννέα ημερών πριν λήξει η εντολή του για τον σχηματισμό κυβέρνησης, έχει δηλώσει ότι κάθε κόμμα στον συνασπισμό του οφείλει να αναγνωρίσει τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση και να δεσμευτεί για την εξάλβησή της.

Η δήλωση του Αμπάς θα μπορούσε να ικανοποιήσει αυτή την προϋπόθεση, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμμετοχή του κόμματος Ράαμ σε μια κυβέρνηση υπό τον Άιζενκοτ. Σε αυτή την περίπτωση, ο Άιζενκοτ ενδέχεται να διαθέτει τις απαραίτητες ψήφους για να εκτοπίσει τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μια συνέντευξη με τον ηγέτη του Ράαμ πρόκειται να προβληθεί στο Channel 12 το βράδυ του Σαββάτου. Σε ένα σύντομο απόσπασμα (τρέιλερ) της συνέντευξης, η δημοσιογράφος Ντάνα Βάις ζητά από τον ίδιο να επιβεβαιώσει το περιεχόμενο ενός θολωμένου κειμένου στην οθόνη ενός φορητού υπολογιστή, ενώ στη συνέχεια τον ρωτά: «Έχετε συμβιβαστεί με την πιθανότητα ότι αυτό το βήμα που κάνετε θα μπορούσε να σας κοστίσει τη ζωή;»

«Έχω συμβιβαστεί με αυτό», απαντά εκείνος.

Ερωτηματικό η συμμετοχή του Ράαμ σε κυβέρνηση Άιζενκοτ

Σε ρεπορτάζ του Ynet σχετικά με την επικείμενη ανακοίνωση, επισημαίνεται ότι η συμμετοχή του κόμματος Ράαμ σε μια κυβέρνηση υπό τον Άιζενκοτ δεν θεωρείται ακόμη δεδομένη, καθώς το κόμμα θέτει ως προϋπόθεση την ικανοποίηση των πολιτικών του αιτημάτων — με κυριότερο την καταπολέμηση της εγκληματικότητας στους αραβικούς δήμους.

«Δεν θα είμαστε εμείς εκείνοι που θα εμποδίσουν τον σχηματισμό κυβέρνησης, εφόσον μπορέσουμε να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματα της αραβικής κοινότητας θα αντιμετωπιστούν από την πρώτη κιόλας μέρα», δήλωσε ο ίδιος σε ραδιοφωνική συνέντευξη.

Ο Άιζενκοτ διεξάγει επίσης συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού με το υπερορθόδοξο κόμμα «Ενωμένος Ιουδαϊσμός της Τορά» (UJT). Έχει ήδη υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας με τους «Δημοκρατικούς» και το κόμμα «Ισραέλ Μπεϊτένου». Ένα ακόμη κόμμα της αντιπολίτευσης, το «Μπεγιαχάντ», θεωρείται ότι βρίσκεται στο πλευρό του.

Πηγή: Times of Israel