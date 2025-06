Καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη: «Καμίνια» οι πόλεις με 40άρια -Συναγερμός των Αρχών σε Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία

Αντιμέτωποι με ακραίες θερμοκρασίες είναι δημοφιλείς ευρωπαϊκοί προορισμοί καθώς το κύμα καύσωνα αναμένεται να εκτοξεύσει τον υδράργυρο στους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της Γηραιάς Ηπείρου.

Οι Αρχές έχουν σημάνει συναγερμό σε μεγαλουπόλεις όπως το Παρίσι και η Ρώμη για το Σαββατοκύριακο και την ερχόμενη εβδομάδα καθώς αναμένεται να συνεχιστεί ο καύσωνας ειδικά στη νότια και δυτική Ευρώπη, που επεκτείνεται και σε νοτιοανατολικές περιοχές της Γηραιάς Ηπείρου.

Θερμοκρασίες έως και 10 βαθμούς πάνω από το φυσιολογικό σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της βρετανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, Στίβεν Ντίξον «αναμένονται θερμοκρασίες κατά 5 έως και 10 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες των φυσιολογικών για αυτή την εποχή του χρόνου σε αρκετά μεγάλο τμήμα της Ευρώπης με πιθανότητα ο υδράργυρος να δείξει γύρω στους 40C σε περιοχές στο νοτιανατολικά και πιθανώς και παραπάνω σε τμήματα της Ιβηρικής χερσονήσου απειλώντας κάποια ρεκόρ που έχουν καταγραφεί μήνα Ιούνιο».

