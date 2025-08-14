Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Βελτιωμένη η κατάσταση στην παραγωγή ρεύματος, σύμφωνα με τον ΔΜΣΚ-Οι περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν

Επαναλειτουργία μονάδας στη Δεκέλεια και αύξηση αιολικής παραγωγής βελτιώνουν το ισοζύγιο

Βελτιωμένη εμφανίζεται σήμερα η κατάσταση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και, με βάση τα έως τώρα δεδομένα, ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς εκφράζει την ελπίδα ότι δεν θα χρειαστούν περικοπές από το απόγευμα.

Το ισοζύγιο παραγωγής είναι σήμερα θετικότερο σε σύγκριση με χθες, λόγω της επαναλειτουργίας μιας μικρής μονάδας στη Δεκέλεια, ισχύος περίπου 17 μεγαβάτ, καθώς και της αναμενόμενης αύξησης στην αιολική παραγωγή.

Χθες, ο συνδυασμός καύσωνα και βλαβών σε τέσσερις μονάδες παραγωγής της ΑΗΚ οδήγησε σε διακοπές ρεύματος από τις 18:26 έως τις 20:28, προκειμένου να διαφυλαχθεί, όπως ανακοινώθηκε, «η ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος».

Παράλληλα, η Αρχή Ηλεκτρισμού ανακοίνωσε τις ομάδες στις οποίες κατατάσσονται οι καταναλωτές, ώστε να διευκολύνεται η διαπίστωση των περιοχών που αποκόπτονται σε κάθε περίπτωση. Έως χθες, οι αποκοπές αφορούσαν τις ομάδες 1 έως 12.

Προς ενημέρωση και διευκόλυνση του κοινού, ακολουθεί η λίστα με όλες τις περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν, ανά επαρχία, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΑΗΚ.

Λευκωσία

ΛΕΜΕΣΟΣ

Λάρνακα - Αμμόχωστος​

ΠΑΦΟΣ

