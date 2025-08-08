Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
O Ζελένσκι συζήτησε με ΔΝΤ για νέο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη ότι συζήτησε με την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα για νέο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας προς το Κίεβο.

«Συζητήσαμε για ένα νέο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας το οποίο θα ενισχύσει την Ουκρανία άμεσα αλλά και στη μεταπολεμική εποχή», ανέφερε ο Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία του με την Γκεοργκίεβα.

«Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε γρήγορα τα απαραίτητα βήματα. Η κυβέρνηση εργάζεται ήδη επ' αυτού», συμπλήρωσε.

Το υφιστάμενο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας του ΔΝΤ προς την Ουκρανία, ύψους 15,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ολοκληρώνεται το 2027.

Ουκρανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν πως το πρόγραμμα αφορά κυρίως την ανοικοδόμηση της χώρας, όμως οι ανάγκες έχουν αυξηθεί καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος που ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022 με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων.

Οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν ότι το χρηματοδοτικό κενό της Ουκρανίας θα διευρυνθεί σημαντικά τον επόμενο χρόνο εάν οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίσουν να εξαπολύουν κύματα επιθέσεων σε όλη τη χώρα και το Κίεβο δεν καταφέρει να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούν οι δανειστές.

Πηγή: ΚΥΠΕ

