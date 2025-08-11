Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Συναγερμός στο Ισραήλ: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε πτήση από Ρόδο προς Τελ Αβίβ (βίντεο, φώτος)

Εκτιμάται ότι υπάρχουν 160 επιβάτες στο αεροπλάνο.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η πτήση IZ076 της Arkia, από τη Ρόδο με κατεύθυνση το Τελ Αβίβ.

Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα καθώς και πρόσθετες υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει επίσης, κληθεί να συνοδεύσει το αεροπλάνο μέχρι να ολοκληρωθεί η προσγείωσή του.

Μια πηγή με γνώση του θέματος δήλωσε στην Jerusalem Post ότι το αεροπλάνο έχει κάνει τρεις προσπάθειες προσγείωσης χωρίς επιτυχία ενώ εκτιμάται ότι περίπου 160 επιβάτες βρίσκονται στο αεροσκάφος.

Με πληροφορίες από Jerusalem Post 

ΔιεθνήπτήσειςΕλλάδααεροπλάνο

