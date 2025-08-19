Ανάλυση BBC: Ο Ζελένσκι έφυγε αλώβητος από τον Λευκό Οίκο, κερδίζοντας χρόνο

Η εικόνα της συνάντησης των πρόεδρων ΗΠΑ και Ουκρανίας, Ντόναλντ Τραμπ και Βολόντιμιρ Ζελένσκι, τη Δευτέρα το απόγευμα στον Λευκό Οίκο δεν θα μπορούσε να είναι πιο διαφορετική σε σχέση με το "φιάσκο" του Φεβρουαρίου, τονίζει σε ανάλυσή του το βρετανικό δίκτυο BBC.

Σε αντίθεση με την έντονα κακή διάθεση που απέπνεε η προηγούμενη συνάντηση, Τραμπ και Ζελένσκι φαίνονταν αποφασισμένοι να μην δείξουν αντιπαλότητα - παρά τις υπαρκτές διαφορές τους.

Ο Ζελένσκι φορούσε κοστούμι (αν και όχι κλασικού τύπου) και ο Τραμπ τον συνεχάρη για την ενδυμασία του. Ο Ουκρανός πρόεδρος επίσης είπε επανειλημμένα "ευχαριστώ", κάτι που σίγουρα ικανοποίησε τον οικοδεσπότη του.

Κατά την πρώτη του τοποθέτηση στο Οβάλ Γραφείο, ο Ζελένσκι είπε ελάχιστα - ή ίσως δεν ήθελε να μιλήσει, φοβούμενος ότι όσα είχε να πει δεν θα ήταν αυτά που ήθελε να ακούσει ο Τραμπ.

Οι διαφορές φάνηκαν αργότερα, όταν οι πρόεδροι των ΗΠΑ και Ουκρανίας εμφανίστηκαν μπροστά στους δημοσιογράφους μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν είπαν και οι δύο ότι η εκεχειρία στην Ουκρανία θα έπρεπε να είναι το επόμενο βήμα, παρόλο που ο Τραμπ είχε υποστηρίξει ότι δεν είναι αναγκαία πριν βρεθεί μια πιο μόνιμη λύση.

Ο Ζελένσκι έμεινε χαρακτηριστικά σιωπηλός για το θέμα.

Τι ακούσαμε από τους ηγέτες

Εκείνο που ακούσαμε από τους ηγέτες, τονίζουν οι αναλυτές του BBC, υποδεικνύει ότι οι συνομιλίες τους πίσω από κλειστές πόρτες επικεντρώθηκαν στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και τις προοπτικές για μια συνάντηση μεταξύ Ζελένσκι και Βλάντιμιρ Πούτιν.

Δεν αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες για το ποιες εγγυήσεις συζητήθηκαν ή πώς η απευθείας συνάντηση με τον Πούτιν στο ίδιο δωμάτιο θα βοηθήσει να τελειώσει ο πόλεμος.

Μετά τη λήξη των συνομιλιών, ωστόσο, ο Ζελένσκι περιέγραψε τις εγγυήσεις ασφάλειας ως αναγκαίο "σημείο εκκίνησης για το τέλος του πολέμου".

Σε συνέντευξη Τύπου έξω από τον Λευκό Οίκο, ανέφερε ότι οι εγγυήσεις ασφάλειας θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν συμφωνία αξίας 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων μεταξύ Κιέβου και Ουάσινγκτον για την αγορά αμερικανικών όπλων, όπως συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας και άλλα τα οποία δεν αποκάλυψε.

Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα αγοράσουν ουκρανικά drones, κάτι που θα ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή μη επανδρωμένων αεροσκαφών της Ουκρανίας. Αν και δεν έχει υπάρξει επίσημη συμφωνία, ο Ζελένσκι είπε ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί τις επόμενες 10 ημέρες.

Ο Ουκρανός ηγέτης, ωστόσο, ήταν πιο πρόθυμος να μιλήσει για την πιθανή του συνάντηση με τον Πούτιν, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί απευθείας με τον Ρώσο ομόλογό του και, εάν η Μόσχα συμφωνήσει, ο Τραμπ θα μπορούσε να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις. Μέχρι τώρα, ο Πούτιν έχει αντισταθεί σε μια άμεση συνάντηση με τον Ζελένσκι.

"Η Ουκρανία δεν θα σταματήσει ποτέ να κινείται στον δρόμο για την ειρήνη", είπε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι δεν είχε καθοριστεί ακόμη ημερομηνία.

Κύρια σημεία από τις συνομιλίες στην Ουάσινγκτον

Ένα από τα ζητήματα για τα οποία οι ηγέτες φάνηκαν απρόθυμοι να τοποθετηθούν ενώπιον των ΜΜΕ ήταν οι ενδεχόμενες εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι έδειξε στον Αμερικανό ομόλογό του έναν χάρτη της Ουκρανίας, τονίζοντας ότι η Ρωσία έχει καταλάβει λιγότερο από το 1% της ουκρανικής επικράτειας κατά τη διάρκεια των τελευταίων 1.000 ημερών. Αυτό ήταν κάτι καινούργιο για τον Λευκό Οίκο, είπε. Και φαίνεται ότι βοήθησε να αλλάξει η διάθεση του Τραμπ.

"Έδωσα μάχη για αυτό που δείχνει ο χάρτης", είπε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι αντέτεινε στο τι έδειχνε ο χάρτης του Οβάλ Γραφείου για τις περιοχές που έχουν καταληφθεί από τους Ρώσους την πραγματική εικόνα του μετώπου.

"Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι έχει καταληφθεί αυτή η έκταση του εδάφους. Αυτά τα σημεία είναι σημαντικά".

Ο Ουκρανός ηγέτης φαινόταν γενικά αισιόδοξος για την τελευταία του εμφάνιση στον Λευκό Οίκο, περιγράφοντας τη συνάντησή του με τον Τραμπ ως "θερμή", συνεχίζει η ανάλυση του βρετανικού δικτύου.

Η αισιοδοξία του, ωστόσο, φαινόταν να είναι κάπως "υπολογισμένη", καθώς προσπαθούσε να αποφύγει μια επανάληψη της τελευταίας του επίσκεψης στο Οβάλ Γραφείο και να πείσει τους Αμερικανούς οικοδεσπότες του να υιοθετήσουν τη στάση της Ευρώπης για το τέλος του πολέμου.

Ο χρόνος που κέρδισε η Ουκρανία

Ωστόσο, ίσως το βασικότερο αποτέλεσμα του ταξιδιού ήταν ότι βοήθησε την Ουκρανία να κερδίσει χρόνο. Η συνομιλία που είχε ο Τραμπ με τον Πούτιν μετά την πρώτη του συνάντηση με τους Ευρωπαίους ηγέτες δείχνει ότι η Ρωσία κατάφερε να κάνει ακριβώς το ίδιο.

Παρά τους ευρέως διαδεδομένους φόβους, δεν σημειώθηκε κάποια καταστροφή στις συνόδους στην Αλάσκα και στην Ουάσινγκτον - τουλάχιστον με βάση όσα έχουν δημοσιοποιηθεί.

Το στάτους κβο παραμένει - για την ώρα - αμετάβλητο, καταλήγουν οι αναλυτές του BBC.

Πηγή: Capital.gr