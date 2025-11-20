Φωτιά τα ξημερώματα σε δύο αυτοκίνητα στη Λευκωσία - Ζημιές και σε άλλα δύο

Υπόθεση εμπρησμού αυτοκινήτων, τα ξημερώματα της Πέμπτης, στη Λευκωσία, διερευνά η Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε αυτοκίνητα, σε πολυκατοικία στην περιοχή της Ακρόπολης.

Όπως αναφέρεται, από τις προκαταρκτικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι δύο οχήματα υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές από τη φωτιά, η οποία κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Από τη φωτιά και τη θερμότητα υπέστησαν ζημιές και δύο άλλα οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα σε κοντινούς χώρους στάθμευσης, καθώς επίσης και η τοιχοποιία του κτιρίου.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ