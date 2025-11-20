Εκδήλωση διαμαρτυρίας εξώ από το Δημοτικό Μέγαρο του Δ. Ιεροκηπίας και σύσκεψη για το Καταφύγιο Ζώων

Η μάχη για εξεύρεση χώρου διαμονής για τις 2000 αθώες ψυχές του Καταφυγίου Ζώων συνεχίζεται.

Σήμερα στις 11:00 η ώρα διοργανώνεται ευρεία σύσκεψη για το θέμα της τύχης του καταφυγίου ζώων στην Πάφο και των 2000 περίπου ζώων που βρίσκονται σε αυτό, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ιεροκηπίας με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Την ίδια στιγμή έξω από το Δημοτικό Μέγαρο Ιεροκηπίας διοργανώνεται εκδήλωση διαμαρτυρίας.

Η Υπεύθυνη Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης του Καταφυγίου, Ειρήνη Διαμαντοπούλου επανέλαβε πως η αναγκαστική απομάκρυνση περίπου 2.000 ζώων σημαίνει ότι τα ζώα αυτά κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς στέγη και φροντίδα.

Οι εθελοντές, είπε, για χρόνια εργάζονται ασταμάτητα, μέρα και νύχτα, συχνά με περιορισμένους πόρους, για να προσφέρουν τροφή, ιατρική φροντίδα και παρηγοριά σε κάθε ζώο που περνά τις πύλες του καταφυγίου.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης ο Δήμος Πάφου το 2015 προκήρυξε διαγωνισμό για την αγορά υπηρεσιών για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων.

Επιπρόσθετα έγιναν προσπάθειες για τη δημιουργία περιφερειακού καταφυγίου, οι οποίες ωστόσο απέτυχαν.

Οι διαχειριστές, έκαναν μεγάλες προσπάθειες για την εξεύρεση χαλίτικης γης ή άλλου χώρου, αλλά, απέτυχε και αυτό.

Εκδήλωση διαμαρτυρίας είχε πραγματοποιηθεί και την περασμένη Παρασκευή από τους εθελοντές του Καταφυγίου με την συμμετοχή του Κόμματος για τα Ζώα και του Κινήματος Οικολόγων Συμμαχία Πολιτών.

Όλοι οι συμμετέχοντες απηύθυναν έκκληση στην Κυβέρνηση και τη δικαστική εξουσία να ανασταλεί διάταγμα που αφορά το καταφύγιο για ζώα στην Πάφο.