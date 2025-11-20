Η σέλφι του Ρονάλντο στον Λευκό Οίκο με Μασκ, Ινφαντίνο και Τζορτζίνα

Μέσα σε μια αναμνηστική φωτογραφία του Κριστιάνο Ρονάλντο από το χθεσινό δέιπνο προς τιμή του πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν της Σαουδκής Αραβίας χώρες μέσα της ισχυρούς παράγοντες της πολιτικής, των επιχειρήσεων, αλλάκαι του αθλητισμού.

Θύμισε όμως σε πολλούς και την σέλφι από τα Όσκαρ του 2014 που έβαλε μέσα της τα πιο αγαπημένα πρόσωπα της σόουμπιζ.

Ο Ροντάλντο ποζάρει με τη σύντροφό του Τζορτζίνα (κάτω δεξιά), τον διευθυντή της Tesla Έλον Μασκ που μετά από πολύ καιρό εμφανίστηκε στον Λευκό Οίκο, τον επικεφαλής της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ Χάουαρντ Λούτνικ (τέταρτος από αριστερά).

Παρόντες είναι ο ακόμη ο υπεύθυνος του Λευκού Οίκου για την τεχνητή νοημοσύνη και τα κρυπτονομίσματα Ντέιβιντ Σακς (τρίτος από αριστερά) και ο πρόεδρος και συνιδρυτής του OpenAI Γκρεκ Μπρόκμαν (πίσω δεξιά).

Protothema.gr