O Πούτιν πρότεινε συνάντηση με τον Ζελένσκι στη Μόσχα, αρνήθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος - Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ επικεφαλής επιτροπής για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε να οργανώσει μια διμερή συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση του θέματος.

«Ο Πούτιν ανέφερε τη Μόσχα» κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεφωνικής επικοινωνίας χθες, ανέφερε μία από αυτές τις πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στον Λευκό Οίκο μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες, «απάντησε "όχι"», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Έχουμε κάνει ένα σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό αυτού του πολέμου και την εξασφάλιση της ασφάλειας για την Ουκρανία και ολόκληρη την Ευρώπη», δήλωσε ο Ζελένσκι μετά τη συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα ο οποίος συγκάλεσε τηλεδιάσκεψη με τους ευρωπαίους ηγέτες για την Ουκρανία.

«Οι αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία που θα λειτουργήσουν είναι το σημαντικότερο επίτευγμα των κοινών μας προσπαθειών, όλων των εταίρων μας και, πάνω απ' όλα, του ουκρανικού θάρρους που υπερασπίστηκε την ανεξαρτησία μας», συνεχίζει σε ανάρτησή του.

Ουγγαρία, Ιταλία και Ελβετία «παίζουν» για την συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι

Με τις διεργασίες σε όλα τα επίπεδα να τρέχουν, μετά και την συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Β. Ζελένκσι και Ευρωπαίους ηγέτες, στο επίκεντρο βρίσκεται και η συζήτηση για το που θα πραγματοποιηθεί η τριμερής συνάντηση Τραμπ – Πούτιν – Ζελένσκι για την Ουκρανία.

Ο Εμανουέλ Μακρόν προωθεί τώρα τη Γενεύη ως τόπο διεξαγωγής της τριμερούς συνάντησης μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σήμερα το πρωί, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι η συνάντηση πρέπει να πραγματοποιηθεί σε «ουδέτερη χώρα» και, ως εκ τούτου, «ίσως στην Ελβετία... ή σε άλλη χώρα». Σε συνέντευξή του στο TF1, ο Γάλλος ηγέτης απέρριψε την ιδέα να φιλοξενήσει το Παρίσι τη συνάντηση Ζελένσκι – Πούτιν που προανήγγειλε ο Τραμπ.

«Μια τέτοια συνάντηση, δεν θα είναι όπως αυτή του 2019 στο Παρίσι. Η κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαφορετικό στάδιο και θα πρέπει να επιλεγεί «μια ουδέτερη χώρα ,τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος. «Προτείνω τη Γενεύη», είπε.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας, Αντόνιο Ταγιάνι, δήλωσε επίσης ότι η Γενεύη «θα μπορούσε να είναι ο καλύτερος τόπος», προσθέτοντας ότι «η Ιταλία είναι υπέρ αυτής της επιλογής».

Αυτή η επιλογή προτιμάται και από τους Ρώσους, σύμφωνα με πληροφορίες.

Στον αντίποδα, ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά και ο Ουκρανός ομόλογός του, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Sky News, επιλέγει την Ρώμη, έχοντας την σύμφωνη γνώμη του Αντιπροέδρου Τζ. Ντ. Βανς και του υπουργού Εξωερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Νωρίτερα πάντως το «Reuters», επικαλούμενο διπλωματικές πηγές, είπε ότι στο τραπέζι είναι και η Ουγγαρία, ως χώρα που θα μπορούσε να φιλοξενήσει τον Ρώσο Πρόεδρο, ενώ το BBC, αναφέρει επικαλούμενο και αυτό διπλωματικές πηγές, την Κωνσταντινούπολη.

Ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ επικεφαλής επιτροπής για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, θα ηγηθεί μιας επιτροπής που θα συντάξει προτάσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, όπως αναφέρει το Axios επικαλούμενο δύο πηγές.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι στην επιτροπή θα συμμετέχουν σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας από την Ουκρανία και ευρωπαϊκές χώρες.

«Τις επόμενες ημέρες, όλοι θα εργάζονται από την ανατολή μέχρι το σκοτάδι για τις εγγυήσεις ασφαλείας. Ίσως μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έχουμε κάποια σαφή αρχιτεκτονική» αναφέρει αξιωματούχος του Κιέβου στο Axios.

cnn.gr