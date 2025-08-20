Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
OHE: Η σεξουαλική βία ως τακτική πολέμου σε ανησυχητική έξαρση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Κάθε χρόνο, τόνισε η αξιωματούχος του ΟΗΕ, αναδεικνύεται «ο δυσανάλογος αντίκτυπος στις γυναίκες και τα κορίτσια, που αντιπροσωπεύουν σταθερά περίπου το 90% των επαληθευμένων περιπτώσεων».

Για την ετήσια ανοικτή συζήτηση σχετικά με τη Σεξουαλική Βία σε Συρράξεις (CRSV) συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ. Ο Παναμάς, που εκτελεί καθήκοντα προεδρίας του Συμβουλίου για τον μήνα Αύγουστο, έδωσε στην φετινή συζήτηση τον τίτλο «Ταυτοποίηση καινοτόμων στρατηγικών για τη διασφάλιση πρόσβασης σε σωτήριες υπηρεσίες και προστασία των επιζώντων σεξουαλικής βίας σε εμπόλεμες ζώνες».

Η ειδική εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ για το ζήτημα, Πραμίλα Πάτεν μιλώντας στα κράτη-μέλη του ΣΑΗΕ προειδοποίησε ότι «καθώς οι ανάγκες αυξάνονται, η ανθρωπιστική βοήθεια περικόπτεται», επισημαίνοντας ότι «μας λένε πως δεν υπάρχουν χρήματα για σωτήρια βοήθεια, την ώρα που οι στρατιωτικές δαπάνες εκτοξεύονται και ο κόσμος δαπανά σε 24 ώρες για εξοπλισμούς περισσότερα από όσα δαπανά σε ένα ολόκληρο έτος για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας σε συνθήκες σύρραξης».

Η κ. Πάτεν αναφέρθηκε στην 16η Έκθεση του Γενικού Γραμματέα για τη Σεξουαλική Βία σε Συρράξεις, η οποία καταγράφει ότι το 2024 τεκμηριώθηκαν περισσότερα από 4.600 περιστατικά, «συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων χρήσης της σεξουαλικής βίας ως τακτικής πολέμου, βασανιστηρίων, τρομοκρατίας και πολιτικής καταστολής».

Όπως σημείωσε, πρόκειται για «αύξηση κατά 25% σε σύγκριση με το 2023, το οποίο ήδη κατέγραψε άνοδο 50% σε σχέση με το προηγούμενο έτος».

Κάθε χρόνο, τόνισε η αξιωματούχος του ΟΗΕ, αναδεικνύεται «ο δυσανάλογος αντίκτυπος στις γυναίκες και τα κορίτσια, που αντιπροσωπεύουν σταθερά περίπου το 90% των επαληθευμένων περιπτώσεων».

Η Έκθεση, ανέφερε, καταγράφει παραβιάσεις σε θύματα ηλικίας «από μόλις ενός έτους έως 75», καθώς και εναντίον ατόμων με διαφορετικό σεξουαλικό προσανατολισμό και ταυτότητα φύλου, φυλετικών και εθνοτικών μειονοτήτων, αλλά και ατόμων με αναπηρία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην «σοκαριστική αύξηση κατά 35%» της σεξουαλικής βίας κατά παιδιών μέσα στο τελευταίο έτος, με τα περιστατικά ομαδικών βιασμών να αυξάνονται δραματικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

