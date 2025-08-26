Γαλλία: Κρίσιμη ψήφος εμπιστοσύνης για την κυβέρνηση Μπαϊρού - Φόβοι για επιστροφή των «Κίτρινων Γιλέκων»

Κορυφώνεται η πολιτική αστάθεια στη Γαλλία, καθώς η κυβέρνηση μειοψηφίας του Φρανσουά Μπαϊρού βρίσκεται σε επικίνδυνο σταυροδρόμι.

Ο Γάλλος πρωθυπουργός ανακοίνωσε πως θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το Κοινοβούλιο στις 8 Σεπτεμβρίου, προσπαθώντας να εξασφαλίσει στήριξη για τον προϋπολογισμό του 2025, ο οποίος περιλαμβάνει αυστηρά μέτρα λιτότητας για την ανάκαμψη της οικονομίας.

Η επικείμενη ψήφος εμπιστοσύνης και οι αντιδράσεις

Η πρόθεση του Μπαϊρού να προχωρήσει σε περικοπές 40 δισεκατομμυρίων ευρώ έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από την ακροδεξιά έως την αριστερά, ετοιμάζονται να καταψηφίσουν την κυβέρνηση. Ο ηγέτης του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, δήλωσε ότι η ψήφος εμπιστοσύνης σηματοδοτεί το τέλος της κυβέρνησης Μπαϊρού, ενώ η Μαρίν Λεπέν υποστήριξε πως δεν θα υπάρξει στήριξη από το κόμμα της.

Η αριστερά, μέσω της Ανυπότακτης Γαλλίας και των Πράσινων, αναμένεται επίσης να καταψηφίσει, υπογραμμίζοντας τη δυσφορία για τις περικοπές και τις οικονομικές πολιτικές της κυβέρνησης. Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης φανερώνει το πολιτικό αδιέξοδο, με τους Σοσιαλιστές να κρατούν τη «χρυσή ψήφο» για την επιβίωση ή την κατάρρευση της κυβέρνησης.

Τα μέτρα λιτότητας και οι φόβοι για μια επανάληψη των ταραχών των «Κίτρινων Γιλέκων»

Μεταξύ των μέτρων που προτείνονται περιλαμβάνονται η κατάργηση δύο αργιών, το «πάγωμα» των δαπανών για την κοινωνική πρόνοια και η αναστολή προσαρμογής των φορολογικών κλιμακίων στον πληθωρισμό για το 2026. Αυτά τα μέτρα, που στοχεύουν στη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος που έφτασε το 5,8% του ΑΕΠ το 2024, δεν έχουν περάσει αβίαστα στην κοινή γνώμη.

Το κάλεσμα για γενικές διαμαρτυρίες στις 10 Σεπτεμβρίου, που έχει ήδη υποστηριχθεί από αριστερά κόμματα και συνδικάτα, δημιουργεί φόβους για μια επανάληψη των ταραχών των «Κίτρινων Γιλέκων» του 2018, που είχαν ξεσπάσει τότε για το υψηλό κόστος ζωής και τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, ενώ τώρα η οικονομική αβεβαιότητα και τα μέτρα λιτότητας φαίνεται να πυροδοτούν εκ νέου κοινωνική αναταραχή.

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η Γαλλία: Ψήφος εμπιστοσύνης ή πολιτική ανατροπή;

Ο Φρανσουά Μπαϊρού παραδέχεται πως η εξασφάλιση της ψήφου εμπιστοσύνης είναι ένα επικίνδυνο στοίχημα, αλλά υπογραμμίζει ότι «είναι ακόμη πιο επικίνδυνο να μην κάνεις τίποτα». Παρά τις έντονες αντιδράσεις, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας θεωρεί ότι η μείωση του χρέους και η δημοσιονομική σταθερότητα είναι αδήριτη ανάγκη για το μέλλον της χώρας. Αν η κυβέρνηση χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης, αυτό πιθανότατα θα οδηγήσει σε πολιτική ανατροπή και ανασχηματισμούς, ενώ ο Μπαϊρού θα πρέπει να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε νέες διαβουλεύσεις ή θα οδηγηθεί σε εκλογές.

Η ψήφος εμπιστοσύνης θα είναι καθοριστική για την πολιτική κατεύθυνση της Γαλλίας και την τύχη του προϋπολογισμού 2025. Αν και η κυβέρνηση Μπαϊρού αντιμετωπίζει σημαντικές αντιδράσεις, η τύχη της εξαρτάται πλέον από την ικανότητα του πρωθυπουργού να πετύχει πολιτικό συμβιβασμό ή να αντιμετωπίσει την κοινωνική αναταραχή που ήδη φαίνεται να φουντώνει.

