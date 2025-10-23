Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

MusiCares: Η Μαράια Κάρεϊ «Πρόσωπο της Χρονιάς» για το 2026

Η οργάνωση MusiCares, που παρέχει οικονομική και ιατρική βοήθεια σε επαγγελματίες της μουσικής, θα τιμήσει την Μαράια Κάρεϊ (Mariah Carey) ως Πρόσωπο της Χρονιάς για το 2026 όπως ανακοίνωσε η Εθνική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης των ΗΠΑ. 

Η πεντάκις βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα θα τιμηθεί για την υποστήριξη που παρέχει σε μια σειρά από ευάλωτες κοινότητες όπως σε όσους επλήγησαν από τον τυφώνα Κατρίνα και την πανδημία COVID-19. Επίσης έχει ιδρύσει το «Camp Mariah», σε συνεργασία με το Fresh Air Fund για την υποστήριξη νέων από μη προνομιούχα περιβάλλοντα προωθώντας πρωτοβουλίες για την υγεία, την εκπαίδευση και τη κοινωνική πρόνοια. 

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

