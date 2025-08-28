Οι εσωτερικές έριδες στη Μονή Σινά και το «πραξικόπημα» - Τα επιχειρήματα των δύο πλευρών

Παρασκηνιακές κινήσεις, εσωτερικές έριδες και πρωτοφανείς εικόνες σημειώνονται στο αρχαιότερο εν λειτουργία χριστιανικό μοναστήρι στον κόσμο, στο όρος Σινά.

Η κρίση στην Μονή της Αγίας Αικατερίνης ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης, όταν ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός έφτασε στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης και βρέθηκε εκ νέου, όπως ισχυρίζεται, αντιμέτωπος με τους μοναχούς που πριν από λίγες εβδομάδες είχαν κινηθεί εναντίον του, ζητώντας την παύση του.

Μάλιστα, υποστήριξε πώς του επιτέθηκαν και τον προπηλάκισαν «οι πραξικοπηματίες μοναχοί, όπως είχαν πράξει κι κατά την τελευταία παρουσία» του στη Μονή.

Tην επομένη, με βιντεοσκοπημένο μήνυμα δήλωσε ότι απειλείται η ζωή του μετά και την απόφαση του να προχωρήσει στην έξωση των μοναχών που κατηγορεί για "πραξικόπημα", καλώντας την αιγυπτιακή και την ελληνική κυβέρνηση, να τον προστατέψουν από κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο.

Η εκδοχή των μοναχών

Οι μοναχοί αρνήθηκαν τις κατηγορίες υποστηρίζοντας πως δεν προπηλάκισαν ποτέ τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό.

Μέσω του CNN Greece δίνουν τη δική τους εκδοχή. Σύμφωνα με τον Ιερομόναχο Μιχαήλ, όλα ξεκίνησαν γύρω στις 20:30 το βράδυ της Τρίτης όταν μέσα από τα κελιά τους άκουσαν κάποιες φωνές.

«Ρωτήσαμε τους άλλους μοναχούς "τι συμβαίνει"; Ήρθε ο Δεσπότης με κάποιους μοναχούς, με κάποιους μπράβους», υπογραμμίζει τονίζοντας πώς «ήταν 8-10 άτομα» και έμοιαζαν «σαν μισθοφόροι Αιγύπτιοι οι οποίοι έπιαναν τους πατέρες και τους βγάζαν διά της βίας έξω».

Παράλληλα, σημειώνει πως δεν προπηλάκισαν ποτέ τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, λέγοντας μάλιστα πως δεν πρόλαβαν να τον δουν. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται έξω από το μοναστήρι, μερικά μέτρα πιο κάτω σε έναν ξενώνα της Μονής που φιλοξενούν τους προσκυνητές.

Υπενθυμίζεται πώς τον περασμένο Ιούλιο, την ώρα που στη βουλή συζητούνταν η σύσταση νομικής προσωπικότητας της Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ιστορική, πνευματική και ελληνορθόδοξη παράδοση του χώρου, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός κατήγγειλε απόπειρα καθαίρεσής του.

Τότε το ανακοινωθέν του Αρχιεπισκόπου (29.07.2025), έκανε λόγο για «βαβυλώνια αιχμαλωσία».

«Σύμφωνα με τους κανονισμούς της Μονής έχουμε κινηθεί και δεν έχουμε ξεφύγει κάπου» απαντά ο Ιερομόναχος Μιχαήλ στις κατηγορίες περί πραξικοπήματος.

Η νέα κρίση στη Μονή φέρεται να συνδέεται με το θεσμικό κενό που έχει προκαλέσει η απόφαση αιγυπτιακού δικαστηρίου για το μοναστήρι σύμβολο της Ορθοδοξίας με την οποία αμφισβητείται το ιδιοκτησιακό καθεστώς του.

Σύμφωνα με τον Ιερομόναχο Μιχαήλ, οι μοναχοί ήταν εκείνοι που ειδοποίησαν την αστυνομία όταν ξέσπασε η νέα κρίση την Τρίτη ενώ «υπήρχε η απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως να μην έρθει ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός στο Μοναστήρι ξανά».

«Εμείς σαν πατέρες της Μονής, τον παύσαμε μόνο. Όπως εκλέγεται από την αδελφότητα μπορεί και παύεται από την αδελφότητα. Και έτσι λοιπόν εμείς τον παύσαμε. Τον ηγούμενο της Μονής », συμπληρώνει .

Σύμφωνα με νέο ανακοινωθέν της Μονής Σινά, η Ελληνική Κυβέρνηση επικοινώνησε με τον αρχιεπίσκοπο Δαμιανό ο οποίος έκανε λόγο για αποκατάσταση της νομιμότητας και της κανονικότητας.

Την ίδια ώρα, Έλληνες επισκέπτες που έφτασαν εχθές το πρωί στη Μονή Σινά αντίκρισαν την πόρτα σφραγισμένη. Μάλιστα, όπως ισχυρίζονται ενημερώθηκαν από έναν βεδουίνο ότι δεν μπορούν να προσκυνήσουν ενώ κατά μήκος του δρόμου συνάντησαν μπλόκα του στρατού και της αστυνομίας .