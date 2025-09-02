Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα στη Γάζα - Τουλάχιστον 13 νεκροί από ισραηλινές επιδρομές

Τουλάχιστον 13 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε νέες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές τη νύχτα στη Γάζα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πολιτικής άμυνας, Μαχμούντ Μπασάλ.

Ο εκπρόσωπος Μαχμούντ Μπασσάλ είπε σε δήλωσή του στο AFP ότι ισραηλινά πολεμικά αεροπλάνα έπληξαν τον τελευταίο όροφο μιας πολυκατοικίας στη νοτιοδυτική πόλη της Γάζας, σκοτώνοντας 10 άτομα.

Ο Μπασσάλ πρόσθεσε ότι ελικόπτερα του Ισραήλ έπληξαν επίσης ένα διαμέρισμα στη δυτική πλευρά της πόλης, σκοτώνοντας τρία άτομα και τραυματίζοντας αρκετούς άλλους.

Οι ισραηλινές δυνάμεις προετοιμάζονται για επίθεση κατάληψης της πόλης της Γάζας, του μεγαλύτερου αστικού κέντρου στην παλαιστινιακή περιοχή, εντείνοντας τις βομβαρδιστικές επιθέσεις τις τελευταίες μέρες και προειδοποιώντας για άμεση εκκένωση.

Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι σχεδόν ένα εκατομμύριο άνθρωποι ζουν στην πόλη της Γάζας και τις γύρω περιοχές, όπου έχει κηρυχθεί λιμός.

Η επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023 στο Ισραήλ είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 1.219 ανθρώπων, κυρίως αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP βάσει ισραηλινών στοιχείων.

Η ανταποδοτική επίθεση του Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 63.557 Παλαιστίνιους, τους περισσότερους εκ των οποίων αμάχους, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας της Χαμάς στη Γάζα, που ο ΟΗΕ θεωρεί αξιόπιστα.

