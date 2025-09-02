Nυχτερινή ρωσική επίθεση στο Κίεβο με ένα νεκρό

Νέα νυχτερινή αεροπορική επίθεση από ρωσικές δυνάμεις στην πόλη Μπίλα Τσερκβά του Κιέβου είχε ως αποτέλεσμα ένα άτομο να χάσει τη ζωή του και να προκληθούν σημαντικές ζημιές σε πολυκατοικίες, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο περιφερειάρχης, Μικόλα Καλάσνικ.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, «εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούσαν να σβήσουν φωτιά σε συγκρότημα γκαράζ που τυλίχθηκε στις φλόγες από την επίθεση».

Έχουν αναφερθεί ζημιές σε πολλές περιοχές της πόλης, ενώ έσπασαν τα παράθυρα σε πολυκατοικίες σε πολλά πολυώροφα κτήρια και εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε διάφορα σημεία.

Πηγή: ΚΥΠΕ