Η Ρωσία έτοιμη για συνομιλίες με ΗΠΑ για το πυρηνικό καύσιμο στη Ζαπορίζια

Ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής επιχείρησης ατομικής ενέργειας Rosatom Αλεξέι Λιχάτσεφ διαβεβαίωσε πως η εταιρεία του είναι έτοιμη να διεξαγάγει συνομιλίες με την αμερικανική Westinghouse όσον αφορά το ζήτημα του πυρηνικού καυσίμου στον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Ζαπορίζια, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Τον Ιούνιο, η Μόσχα ζήτησε από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) να μεσολαβήσει σε συνομιλίες για να επιλυθεί το ζήτημα του αμερικανικού πυρηνικού καυσίμου που είναι αποθηκευμένο στο ουκρανικό εργοστάσιο, το μεγαλύτερο του είδους του στην Ευρώπη, το οποίο παραμένει στα χέρια του ρωσικού στρατού.

Η Westinghouse και αμερικανοί αξιωματούχοι αρμόδιοι για την ενέργεια έχουν εγείρει ανησυχίες για ζητήματα ιδιοκτησίας και πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με το καύσιμο αυτό, εξήγησε ο κ. Λιχάτσεφ.

ΚΥΠΕ

