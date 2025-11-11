Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Το εγκώμιο Τραμπ για τον Ερντογάν παρουσία Φιντάν: «Είναι ένας σπουδαίος ηγέτης»

Tο εγκώμιο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έπλεξε με αφορμή την παρουσία του πρόεδρου της Συρίας, Αχμέντ αλ Σαράα, στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.  

«Είχε ένα δύσκολο παρελθόν. Και νομίζω, ειλικρινά, αν δεν είχες ένα δύσκολο παρελθόν, δεν θα είχες καμία ελπίδα. Τα πάει πολύ καλά με την Τουρκία, με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος είναι ένας σπουδαίος ηγέτης. Ο Ερντογάν είναι ένας σπουδαίος ηγέτης. Και τάσσεται έντονα υπέρ όσων συμβαίνουν στη Συρία. Πρέπει να κάνουμε τη Συρία να λειτουργήσει», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρών στις διαβουλεύσεις στο Λευκό Οίκο ήταν ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συζητήσει μια σειρά θεμάτων με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο.

Ένα μεγάλο μέρος των συζητήσεων ήταν αφιερωμένο στην επόμενη μέρα στη Συρία και τη Γάζα, όπως φάνηκε από τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών μετά τη συνάντηση.

H επίσκεψη Φιντάν στις ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε ενώ η Άγκυρα προσπαθεί να ανοίξει ο δρόμος για την απόκτηση των F-16 και των F-35 με την Ουάσινγκτον να βάζει όρους. Ο Αμερικανός πρόεδρος περιμένει να δει τι θα κάνει η Άγκυρα με τους S-400, ενώ παράλληλα ζήτησε από την Τουρκία να σταματήσει τις αγορές ρωσικού φυσικού αερίου και πετρελαίου θέλοντας να αποκόψει τους στενούς δεσμούς του Ερντογάν με τον Πούτιν.

