Επιβίωσε η Οδηγία της ΕΕ για επαρκείς κατώτατους μισθούς - Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο επιβεβαίωσε την εγκυρότητα της Οδηγίας της ΕΕ για επαρκείς κατώτατους μισθούς και των βασικών της διατάξεων και δέχεται την προσφυγή της Δανίας κατά της οδηγίας μόνο όσον αφορά δύο συγκεκριμένες διατάξεις.

Το Δικαστήριο επιβεβαίωσε όλα τα μέτρα που σχετίζονται με την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης από τα κράτη μέλη να υποβάλουν σχέδια δράσης για την αύξηση της κάλυψης των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Ενώ το Δικαστήριο ακύρωσε το Άρθρο 5(2) – το οποίο περιείχε τα λεπτομερή κριτήρια για την αξιολόγηση της επάρκειας των νόμιμων κατώτατων μισθών – επιβεβαίωσε τις άλλες διατάξεις της Οδηγίας, συμπεριλαμβανομένου του Άρθρου 5(1) που συνδέει τους κατώτατους μισθούς με την επάρκεια, με στόχο την επίτευξη αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου, και του Άρθρου 5(4), το οποίο περιλαμβάνει το «όριο αξιοπρέπειας» που βασίζεται στο 50% του μέσου μισθού και στο 60% του διάμεσου μισθού ως βασικά σημεία αναφοράς για την αξιολόγηση της επάρκειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC), αυτά τα σημεία αναφοράς παραμένουν δεσμευτικά εργαλεία για την καθοδήγηση του δίκαιου καθορισμού των νόμιμων κατώτατων μισθών και τη διασφάλιση ότι οι κατώτατοι μισθοί προστατεύουν τους εργαζόμενους από τη φτώχεια.

Η Esther Lynch, Γενική Γραμματέας της ETUC, δήλωσε: «Αυτή η απόφαση επιβεβαιώνει ότι η Οδηγία για τον Κατώτατο Μισθό παραμένει σταθερή – η ΕΕ μπορεί και πρέπει να ενεργήσει για δίκαιους μισθούς. Ο πυρήνας της Οδηγίας παραμένει άθικτος, συμπεριλαμβανομένων των ορίων ευπρέπειας 50% και 60%. Αλλά διαγράφοντας το άρθρο που εξηγούσε τον τρόπο μέτρησης της επάρκειας, το Δικαστήριο κατέστησε ακόμη πιο σαφές ότι χρειαζόμαστε ισχυρότερους, εκτελεστούς κανόνες για να κάνουμε τη δίκαιη αμοιβή πραγματικότητα».

Η ETUC καλεί τα κράτη μέλη να σταματήσουν την προσέγγιση «περιμένετε και δείτε» και να προχωρήσουν στην πλήρη εφαρμογή της Οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των κατώτατων ορίων μισθών για την επίτευξη των κριτηρίων επάρκειας και της υιοθέτησης εθνικών σχεδίων δράσης για την αύξηση της κάλυψης των συλλογικών διαπραγματεύσεων στο 80%. Τονίζεται ότι οι κυβερνήσεις έχουν πλέον πλήρη νομική βεβαιότητα, ότι η Οδηγία είναι ισχυρή και πρέπει να εφαρμοστεί.

Σημειώνεται ότι τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ με νόμιμους κατώτατους μισθούς εξακολουθούν να δεσμεύονται από τη Σύμβαση αριθ. 131 της ΔΟΕ, η οποία καθορίζει τα ίδια κριτήρια που ακυρώθηκαν από το Δικαστήριο - συμπεριλαμβανομένου του κόστους ζωής, των επιπέδων παραγωγικότητας και των οικονομικών παραγόντων που σχετίζονται με τους αξιοπρεπείς μισθούς. Αυτές οι διεθνείς υποχρεώσεις παραμένουν σε ισχύ και πρέπει να καθοδηγούν την εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο, επισημαίνεται.

Η ETUC καλεί την Επιτροπή να υποβάλει άμεσα σύσταση για την υποστήριξη της εφαρμογής της Οδηγίας, παρέχοντας πρόσθετα κριτήρια καθοδήγησης και εργαλεία συντονισμού για την επίτευξη επαρκών νόμιμων κατώτατων μισθών που διασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές βιοτικό επίπεδο και για τη διασφάλιση της ανοδικής σύγκλισης των μισθών στην Ευρώπη.

«Η Οδηγία είναι ισχυρή, αλλά χρειάζεται ισχυρή εφαρμογή. Οι εργαζόμενοι χρειάζονται πραγματικές αυξήσεις μισθών και πραγματική διαπραγματευτική ισχύ, όχι νομικά κενά. Η Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει ότι κάθε εργαζόμενος κερδίζει έναν μισθό που πληροί το όριο της αξιοπρέπειας, και να προωθήσει αποτελεσματικά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και να αυξήσει την κάλυψη των συλλογικών διαπραγματεύσεων», πρόσθεσε.

Η ETUC υπενθυμίζει επίσης ότι όλες οι χώρες της ΕΕ δεσμεύονται από τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, ο οποίος απαιτεί αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τη διασφάλιση δίκαιων και επαρκών μισθών και την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Η ETUC ανησυχεί πολύ για την κατάργηση της διάταξης που εμπόδιζε τη χρήση της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ως λόγου για τη μείωση των νόμιμων κατώτατων μισθών, υπενθυμίζοντας στα κράτη μέλη ότι το Άρθρο 16 τα εμποδίζει να μειώσουν ή να καταργήσουν τους κατώτατους μισθούς.