Ισραηλινές επιδρομές σε πόλεις της κεντρικής Συρίας

Η ισραηλινή Κυβέρνηση δεν επιβεβαίωσε την επιχείρηση αυτή. Όμως ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς, ανέφερε πως ο στρατός του επιχειρεί «μέρα και νύχτα» παντού, όπου κρίνεται απαραίτητο για την ασφάλεια της χώρας.

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έβαλαν στο στόχαστρο χθες Δευτέρα το βράδυ τα περίχωρα της παραθαλάσσιας πόλης της Λαττάκειας και τις πόλεις Χομς και Παλμύρα στην κεντρική Συρία, μετέδωσε το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Από την πλευρά της, η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε πως «το ισραηλινό πλήγμα στη Χομς είχε στόχο στρατιωτική μονάδα νότια της πόλης», όπου «ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις», και αυτό στη Λαττάκεια «στρατόπεδο».

Στα τέλη Αυγούστου, ο ισραηλινός στρατός διεξήγαγε επιχείρηση με αερομεταφερόμενη μονάδα σε περιοχή νότια της Δαμασκού που προηγουμένως βομβαρδίστηκε, σύμφωνα με συριακό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, το SANA μετέδωσε ότι Ισραηλινοί στρατιωτικοί αιχμαλώτισαν επτά ανθρώπους διεξάγοντας επιχείρηση «παρείσφρησης» στη νότια Συρία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

