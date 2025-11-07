Τιμώντας τη Μνήμη του Δρ. Ιχσάν Αλή – 47 Χρόνια Μετά

Συμπληρώνονται φέτος 47 χρόνια από τον θάνατο του Δρ. Ιχσάν Αλή, ενός ανθρώπου που ενσάρκωσε με τη ζωή και το έργο του το όραμα για μια Κύπρο ειρηνική, δημοκρατική και ενωμένη.

Η αφοσίωσή του στη συνύπαρξη, η επιστημονική του πορεία και η κοινωνική του δράση παραμένουν φωτεινό παράδειγμα. Σήμερα Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025 στις 11:00 π.μ., ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, κ. Σταύρος Παπαδούρης, ο Πρόεδρος της Ένωσης Κυπρίων, κ. Οζ Καραχάν, και η Επαρχιακή Επιτροπή Οικολόγων Πάφου θα καταθέσουν στεφάνι στο μνημείο του Δρ. Ιχσάν Αλή στην Πάφο.

Aύριο Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2025 στις 17:30, στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, θα πραγματοποιηθεί η απονομή των Βραβείων Τιμής Ιχσάν Αλή.