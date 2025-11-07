Βίντεο-σοκ: Η στιγμή που γιγάντιος πύθωνας 6 μέτρων τυλίγεται γύρω από τον λαιμό ξεναγού

Ο Χέρου, ένας έμπειρος κυνηγός φιδιών, ήταν μέλος μιας ομάδας που ταξίδευε σε ένα ποτάμι στο νησί Βόρνεο στην Ινδονησία. Εντόπισε το τεράστιο φίδι έξι μέτρων να ξεκουράζεται κοντά στην όχθη του ποταμού και έβαλε το χέρι του στο νερό για να το πιάσει, εκείνο όμως τον έριξε στο νερό και εξαφανίστηκε κάτω από την επιφάνεια.

Αφού αναδύθηκε, ο τρομοκρατημένος ξεναγός έψαχνε απεγνωσμένα για τον πύθωνα και στη συνέχεια κρατούσε σφιχτά το κεφάλι του για να μην τον δαγκώσει. Ο γιγάντιος πύθωνας άρχισε στη συνέχεια να τυλίγεται γύρω από τον κορμό και τον λαιμό του άντρα.

Οι υπόλοιποι στη βάρκα, που αρχικά γέλασαν όταν ο Χέρου έπεσε στο νερό, ανέλαβαν αμέσως δράση και προσπάθησαν να τον βοηθήσουν. Χρειάστηκαν δύο άντρες, ο ένας να κρατάει το κεφάλι του πύθωνα και ο άλλος την ουρά του, για να απελευθερώσουν τελικά τον Χέρου. Αφού η ομάδα έβγαλε φωτογραφίες με το φίδι, στη συνέχεια το άφησε ελεύθερο.

Το τρομακτικό βίντεο με τον πύθωνα

