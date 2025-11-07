Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Αναμένεται απόφαση «στρατιωτικού δικαστηρίου» για 5 Ε/κ μετά την ολοκλήρωση «ακροαματικής διαδικασίας»

Οι πέντε Ελληνοκύπριοι αντιμετωπίζουν «κατηγορίες» που σχετίζονται με την «παράνομη είσοδο» στα κατεχόμενα και την «παραβίαση στρατιωτικής ζώνης».

Σήμερα στις 11.00 αναμένεται να ανακοινωθεί η τελική απόφαση του «στρατιωτικού δικαστηρίου» για την υπόθεση των πέντε Ελληνοκυπρίων που κατηγορούνται για «παράνομη είσοδο σε στρατιωτική ζώνη πρώτου βαθμού»

Η ημερομηνία ορίστηκε μετά την ολοκλήρωση της «ακροαματικής διαδικασίας» στις 20 Οκτωβρίου, κατά την οποία οι συνήγοροι υπεράσπισης και η «κατηγορούσα αρχή» παρουσίασαν τις τελικές τους αγορεύσεις.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Πέμπτη συνεχίστηκε με την «κατάθεση μάρτυρα κατηγορίας» η «δίκη» κατά των δύο εκ των πέντε Ε/κ στο επαρχιακό «δικαστήριο» του κατεχόμενου Τρικώμου, οι οποίοι κατηγορούνται για  παραβίαση του «νόμου» περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και προστασία της ιδιωτικής ζωής. 

ΚΥΠΕ

 

