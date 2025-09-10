Ισραηλινό πλήγμα στο Κατάρ: Η Χαμάς ανακοινώνει πως 5 μέλη της σκοτώθηκαν, αλλά οι ηγέτες της επέζησαν

Πέντε μέλη της Χαμάς σκοτώθηκαν κατά την αεροπορική επιδρομή που εξαπέλυσε νωρίτερα σήμερα το Ισραήλ στην Ντόχα του Κατάρ, συμπεριλαμβανομένου του Χιμάμ αλ Χάγια - γιου του Χαλίλ αλ Χάγια, ηγέτη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας - σύμφωνα με ανακοίνωση του παλαιστινιακού κινήματος.

Στην ανακοίνωση αυτή, η Χαμάς υπογραμμίζει ότι το Ισραήλ απέτυχε να εξοντώσει τους ηγέτες της και τους επικεφαλής διαπραγματευτές της στο Κατάρ.

Νωρίτερα, ο Σουχάιλ αλ Χίντι, εκπρόσωπος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, είχε δηλώσει στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera ότι η ηγεσία της Χαμάς επέζησε από το ισραηλινό πλήγμα στην Ντόχα.

Από την πλευρά τους, οι αρχές του Κατάρ ανακοίνωσαν ότι ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας του εμιράτου σκοτώθηκε και άλλοι συνάδελφοί του τραυματίστηκαν από το ισραηλινό πλήγμα στο κτιριακό συγκρότημα όπου διέμεναν μέλη της Χαμάς.

Οι πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το Κατάρ είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την ισραηλινή επιχείρηση στην Ντόχα είναι λανθασμένες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του εμιράτου, Μάτζεντ Αλ Ανσάρι.

Οι καταριανές αρχές έλαβαν ένα τηλεφώνημα από «Αμερικανούς αξιωματούχους» ενώ ακουγόταν ήδη στην πόλη ο ήχος των εκρήξεων, πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό και με τον ηγέτη του Κατάρ μετά τα ισραηλινά πλήγματα στην Ντόχα σήμερα, δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου κάνοντας λόγο για «έναν μονομερή βομβαρδισμό σε κυρίαρχο κράτος» που έφερε σε δύσκολη θέση τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο.

Μετά την επίθεση, ο Τραμπ μίλησε με τον Νετανιάχου, ο οποίος του είπε ότι θέλει να γίνει γρήγορα ειρήνη.

Μιλώντας στη συνέχεια με τον εμίρη του Κατάρ, τον Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, ο Αμερικανός πρόεδρος τον διαβεβαίωσε ότι τέτοιο πράγμα δεν θα ξανασυμβεί στο έδαφος της χώρας του.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Κάρολαϊν Λέβιτ, ο Λευκός Οίκος ενημερώθηκε από το Πεντάγωνο ότι το Ισραήλ θα εξαπέλυε επίθεση στη Χαμάς στο Κατάρ σήμερα το πρωί. Ο Τραμπ ανέθεσε στον κορυφαίο σύμβουλό του, τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ να ενημερώσει τους Καταριανούς για την επικείμενη επίθεση.

«Το να βομβαρδίζεις μονομερώς το Κατάρ, ένα κυρίαρχο κράτος και στενό σύμμαχο των ΗΠΑ που εργάζεται σκληρά, με θάρρος και ρισκάρει για να διαπραγματευτεί την ειρήνη, δεν προωθεί τους στόχους ούτε του Ισραήλ, ούτε της Αμερικής», υπογράμμισε η Λέβιτ.

Η τοποθεσία που επελέγη για το πλήγμα έφερε σε «πολύ άβολη θέση» τον Τραμπ, πρόσθεσε, σημειώνοντας ωστόσο ότι «η εξόντωση της Χαμάς είναι ένας σημαντικός στόχος».

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου υποστήριξε απόψε ότι ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας θα μπορούσε να τερματιστεί «αμέσως» εάν η Χαμάς δεχόταν το σχέδιο εκεχειρίας που πρότεινε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Το Ισραήλ αποδέχτηκε τις αρχές, την πρόταση που προώθησε ο πρόεδρος Τραμπ για να μπει τέλος στον πόλεμο, αρχίζοντας από την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων μας», είπε ο Νετανιάχου σε εκδήλωση που οργάνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ. «Εάν γίνει δεκτή η πρόταση του προέδρου Τραμπ, ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί αμέσως», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ είπε την Κυριακή ότι απευθύνει «μια τελευταία προειδοποίηση» στη Χαμάς για να απελευθερώσει τους Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα. «Οι Ισραηλινοί δέχτηκαν τους όρους μου. Είναι καιρός να τους δεχτεί και η Χαμάς. Προειδοποίησα τη Χαμάς για τις συνέπειες στην περίπτωση που αρνηθεί», δήλωσε.

