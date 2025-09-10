Μήνυμα Ρούτε προς Ρωσία: «Απολύτως επικίνδυνη η εισβολή drone στην Πολωνία - Είμαστε έτοιμοι»

Η παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη ήταν «απολύτως απερίσκεπτη», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προσθέτοντας ότι δεν έχει ακόμη γίνει πλήρης αξιολόγηση του περιστατικού.

«Είτε ήταν σκόπιμο είτε όχι, είναι απολύτως απερίσκεπτο, είναι απολύτως επικίνδυνο. Αλλά η πλήρης αξιολόγηση βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε ο Ρούτε.

«Προς τον Πούτιν, το μήνυμά μου είναι σαφές. Σταματήστε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σταματήστε να παραβιάζετε τον συμμαχικό εναέριο χώρο. Και να ξέρετε ότι είμαστε έτοιμοι, ότι είμαστε σε εγρήγορση και ότι θα υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό του εδάφους του ΝΑΤΟ».

Ο Ρούτε είπε επίσης ότι το περιστατικό έδειξε μια πολύ επιτυχημένη αντίδραση από το ΝΑΤΟ.

Ο επικεφαλής της συμμαχίας επαίνεσε την αντίδραση του ΝΑΤΟ και ευχαρίστησε όλες τις εμπλεκόμενες δυνάμεις.

Πηγή: cnn.gr