Προβληματική η προεδρική εξαγγελία για μεταφορά της δασοπυρόσβεσης στο ΥΠΕΣ είπε ο ΓΓ ΑΚΕΛ

Το ΑΚΕΛ θεωρεί πως η προεδρική εξαγγελία για τη μεταφορά της δασοπυρόσβεσης και μερίδας του προσωπικού του Τμήματος Δασών που ασχολείται με τη δασοπυρόσβεση, στο Υπουργείο Εσωτερικών, προβληματική δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη με τον Διευθυντή του Τμήματος Δασών Σάββα Ιεζεκιήλ, υπηρεσιακούς του Τμήματος Δασών, αντιπροσωπεία της Ένωσης Δασολόγων και πρώην Διευθυντές του Τμήματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι η Κυβέρνηση, προχώρησε σε ανακοινώσεις χωρίς μελέτη, χωρίς στρατηγική, χωρίς προετοιμασία, χωρίς διαβούλευση με το Τμήμα Δασών και την Πυροσβεστική. Δηλαδή, πρόσθεσε, «χωρίς ν’ ακούσει όσους έχουν την επιχειρησιακή εμπειρία και την ευθύνη να υλοποιήσουν τις όποιες αλλαγές, αυτούς που σηκώνουν το βάρος της διαχείρισης των κρίσεων».

Το Τμήμα Δασών διαχρονικά υπήρξε πρωτοστάτης στη διατήρηση και προστασία των δασών του τόπου, είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, και αυτό δεν μπορεί να ξηλωθεί.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση του ΑΚΕΛ αναφέρεται ότι κατά τη συνάντηση, το Τμήμα Δασών εξέφρασε την αντίθεσή στο διαχωρισμό της δασικής πυροπροστασίας από την ολιστική διαχείριση των δασών είναι πρακτικά αδύνατος αλλά και άκρως επικίνδυνος. Προστίθεται ότι ο κ. Ιεζεκιήλ διευκρίνισε ότι η πρακτική αυτή εφαρμόστηκε στην Ελλάδα και τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά.

Στη συνάντηση, συμπληρώνεται, συζητήθηκαν επίσης τα θέματα των πυρκαγιών υπαίθρου, τα ζητήματα πρόληψης, ετοιμότητας και καταστολής των πυρκαγιών και η ανάγκη για δημιουργία υποδομών.

Εν μέσω πλέον κλιματικής κρίσης οφείλουμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα, είπε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ συμμερίζεται τις ανησυχίες που εκφράστηκαν στη συνάντηση και από τις οποίες προκύπτουν πολλά και σημαντικά ερωτήματα τα οποία χρειάζονται απαντήσεις.

Για τον σκοπό αυτό, το ΑΚΕΛ έχει εγγράψει αυτεπάγγελτο θέμα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας έτσι ώστε να εξεταστεί το ζήτημα στην ολότητα του στη συζήτηση που θα γίνει στις 11 Νοεμβρίου, πρόσθεσε.

Στην συνάντηση από μέρους του ΑΚΕΛ παρευρέθηκαν ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας, Γιαννάκης Γαβριήλ και η Επικεφαλής του Γραφείου Περιβάλλοντος και μέλος της ΚΕ ΑΚΕΛ Χριστίνα Νικολάου.

ΚΥΠΕ